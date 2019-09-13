Войти
13.09.2019
Lenta.ru

Федору подобрали замену

444
0
0
Источник изображения: Фото: Роскосмос

Сборка опытных образцов робота "Теледроид", предназначенного для проведения работ за бортом Международной космической станции (МКС), начнется в 2020 году, сообщил ТАСС исполнительный директор научно-производственного объединения "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

"К концу [текущего] года мы закончим разработку конструкторской документации и со следующего года будем изготавливать и собирать первые образцы этих роботов", — сказал руководитель. По его словам, соответствующее техническое задание было подписано в начале 2019 года, а финальный образец изделия должен быть готов к 2022 году.

Дудоров уточнил, что предварительный облик "Теледроида" уже определен, тогда как окончательный появится ближе к декабрю. "Сейчас идет размещение всех элементов и систем", — добавил исполнительный директор. Он заметил, что использование "Теледроида" на МКС потребует выведения научно-энергетического и универсального узлового модулей, а также использования европейского манипулятора European Robotic Arm (ERA).

Согласно Дудорову, первым пилотом перспективного российского космического корабля "Орел" (проекта "Федерация") станет "Испытатель", который планируется создать к 2022 году. Изделие должно полететь в космос минимум дважды, в 2023 и 2024 годах, первая миссия из которых не предполагает стыковку космического корабля с МКС.

Ранее в сентябре Дудоров заявил, что робот FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) больше не полетит на МКС, поскольку из-за наличия ног не годится для работы в открытом космосе, для чего уже начата разработка соответствующего автоматического устройства без нижних конечностей.

В отличие от США, Россия до сих пор не завершила строительство собственного сегмента МКС, которое должно завершиться выведением трех модулей. Первый из них, многоцелевой лабораторный модуль "Наука", строящийся "Центром Хруничева" (Москва) с середины 1990-х годов, должен полететь, как уверял в марте гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, до лета 2020 года.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Фёдор
Компании
АТ НПО
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
МКС
Робот
Похожие новости
28.08.2019
Сделано не в России: Рогозин открестился от неудачи Федора
23.08.2019
Робот "Федор" перед полетом повторил фразу Юрия Гагарина "Поехали!"
26.07.2019
Ожидающий отправки на МКС робот FEDOR хочет в 2024 году подарить цветы первой женщине, высадившейся на Луне
22.07.2019
В кого будет стрелять на орбите российский дядя "Федор"
12.04.2019
"Роскосмос" получил антропоморфного робота FEDOR
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.09 10:10
  • 4
На полигоне Ашулук "засветилась" необычная пусковая установка С-300
  • 13.09 09:07
  • 3
Радиофотоника станет драйвером современной радиоэлектроники
  • 13.09 09:02
  • 24
В США разрабатываются перехватчики гиперзвуковых ракет
  • 13.09 08:46
  • 30
Гарантированное ядерное уничтожение: "Метеорит-Н" стерли бы Запад в пыль
  • 13.09 08:44
  • 7
Китай избавился от многомиллионной пехоты, и НОАК стала похожа на армию РФ
  • 13.09 06:20
  • 76
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 13.09 05:15
  • 13
Ил-112 – долгая дорога в небо
  • 13.09 01:13
  • 3
Беспилотная лошадка
  • 12.09 23:57
  • 1
Тайна скорости: разработчик раскрыл особенности корвета "Меркурий"
  • 12.09 23:26
  • 2
В США разглядели неспособность России и ЕС высадиться на Марс
  • 12.09 22:23
  • 34
Плазму загнали в трубу
  • 12.09 20:30
  • 1
Танковая армия ЗВО перевооружилась на Т-72Б3М, а сейчас получает Т-80БВМ
  • 12.09 20:05
  • 2
Российский Т-15 "Армата" назвали легкой целью
  • 12.09 19:11
  • 10
Юрий Шмотин: работаем над улучшением двигателя для МС-21
  • 12.09 18:30
  • 1
Абонентская расплата: армейские дроны найдут цель по сигналу сотового