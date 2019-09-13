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13.09.2019
Интерфакс-АВН

В СБ ООН проголосовали за смягчение оружейного эмбарго в отношении ЦАР

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ООН
ООН.
Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

Нью-Йорк (ООН). 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Члены Совета Безопасности ООН в четверг единогласно поддержали резолюцию, предусматривающую смягчение оружейного эмбарго в отношении Центральноафриканской Республики.

Постпред Франции при ООН Николя Де Ривьер, комментируя итоги голосования, пояснил, что документ предусматривает "существенное упрощение процедуры получения в виде исключения разрешений на поставки оружия".

"Резолюция поможет силам безопасности ЦАР получить необходимое вооружение", - добавил дипломат.

Со своей стороны, постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил удовлетворение тем, что российские "аргументы были услышаны и должным образом учтены при разработке французского проекта". При этом он напомнил, что "власти ЦАР хотят от Совета большего и настаивают на более глубокой модификации центральноафриканского оружейного эмбарго".

"На наш взгляд, они имеют для этого все основания. Поэтому мы решительно настроены вернуться к вопросу о его (оружейного эмбарго - ИФ) дальнейшем смягчении в ходе январского обсуждения проекта очередной санкционной резолюции по ЦАР", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.

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