Президент ПА НАТО пообещала Грузии поддержку на сложном пути вступления в Альянс
Тбилиси. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Парламентская ассамблея (ПА) НАТО будет поддерживать Грузию на пути её вступления в Североатлантический альянс, заявила находящаяся в Тбилиси с визитом президент ПА НАТО Мадлен Мун.
"(Грузия находится) на этом пути. Это не простой путь. Это сложный путь, но ради цели его стоит пройти", - сказала Мун в четверг после встречи с председателем грузинского парламента Арчилом Талаквадзе на совместном брифинге.
По ее словам, для Грузии сейчас важно двигаться вперед, суметь отвечать всем стандартам и требованиям НАТО, которые необходимы для членства.
Со своей стороны Талквадзе заявил, что Грузия "находится в стратегической готовности к вступлению" в НАТО.
"Грузия удовлетворяет всем основным требованиям НАТО и наши системы, демократические институты уже совместимы со стандартами НАТО. Что касается решения о вступлении, то принятие такого решения и рассмотрение конкретных предложений по нему, конечно же, должно произойти со стороны наших основных стратегических партнеров и самых высокопоставленных лиц НАТО", - сказал он.
Мун также высказалась об однозначной позиции по конфликту вокруг Южной Осетии: "Парламентская ассамблея НАТО всегда подчеркивала, что территориальная целостность Грузии нарушена".
Талквадзе, комментируя вопрос территориальной целостности Грузии, назвал путь ее восстановления исключительно мирным путем единственно правильным. Также он выразил уверенность, что в будущем обязательно будет создан момент, когда территориальная целостность Грузии будет восстановлена.
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