Президент ПА НАТО пообещала Грузии поддержку на сложном пути вступления в Альянс

Современные системы ПВО Грузии во время демонстрации на аэродроме Алексеевка близ Тбилиси 31.05.2018. Слева направо: подвижный командный пункт ПВО производства Thales, РЛС TRS Ground Master GM403, РЛС TRS Ground Master GM200, боевая машина израильского зенитного ракетного комплекса SPYDER (полученная еще в 2008 году).

Тбилиси. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Парламентская ассамблея (ПА) НАТО будет поддерживать Грузию на пути её вступления в Североатлантический альянс, заявила находящаяся в Тбилиси с визитом президент ПА НАТО Мадлен Мун.

"(Грузия находится) на этом пути. Это не простой путь. Это сложный путь, но ради цели его стоит пройти", - сказала Мун в четверг после встречи с председателем грузинского парламента Арчилом Талаквадзе на совместном брифинге.

По ее словам, для Грузии сейчас важно двигаться вперед, суметь отвечать всем стандартам и требованиям НАТО, которые необходимы для членства.

Со своей стороны Талквадзе заявил, что Грузия "находится в стратегической готовности к вступлению" в НАТО.

"Грузия удовлетворяет всем основным требованиям НАТО и наши системы, демократические институты уже совместимы со стандартами НАТО. Что касается решения о вступлении, то принятие такого решения и рассмотрение конкретных предложений по нему, конечно же, должно произойти со стороны наших основных стратегических партнеров и самых высокопоставленных лиц НАТО", - сказал он.

Мун также высказалась об однозначной позиции по конфликту вокруг Южной Осетии: "Парламентская ассамблея НАТО всегда подчеркивала, что территориальная целостность Грузии нарушена".

Талквадзе, комментируя вопрос территориальной целостности Грузии, назвал путь ее восстановления исключительно мирным путем единственно правильным. Также он выразил уверенность, что в будущем обязательно будет создан момент, когда территориальная целостность Грузии будет восстановлена.