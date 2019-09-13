Войти
13.09.2019
Интерфакс-АВН

Президент ПА НАТО пообещала Грузии поддержку на сложном пути вступления в Альянс

405
0
0
Радиолокационные станции Ground Master GM403 и GM200
Современные системы ПВО Грузии во время демонстрации на аэродроме Алексеевка близ Тбилиси 31.05.2018. Слева направо: подвижный командный пункт ПВО производства Thales, РЛС TRS Ground Master GM403, РЛС TRS Ground Master GM200, боевая машина израильского зенитного ракетного комплекса SPYDER (полученная еще в 2008 году).
Источник изображения: Министерство обороны Грузии

Тбилиси. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Парламентская ассамблея (ПА) НАТО будет поддерживать Грузию на пути её вступления в Североатлантический альянс, заявила находящаяся в Тбилиси с визитом президент ПА НАТО Мадлен Мун.

"(Грузия находится) на этом пути. Это не простой путь. Это сложный путь, но ради цели его стоит пройти", - сказала Мун в четверг после встречи с председателем грузинского парламента Арчилом Талаквадзе на совместном брифинге.

По ее словам, для Грузии сейчас важно двигаться вперед, суметь отвечать всем стандартам и требованиям НАТО, которые необходимы для членства.

Со своей стороны Талквадзе заявил, что Грузия "находится в стратегической готовности к вступлению" в НАТО.

"Грузия удовлетворяет всем основным требованиям НАТО и наши системы, демократические институты уже совместимы со стандартами НАТО. Что касается решения о вступлении, то принятие такого решения и рассмотрение конкретных предложений по нему, конечно же, должно произойти со стороны наших основных стратегических партнеров и самых высокопоставленных лиц НАТО", - сказал он.

Мун также высказалась об однозначной позиции по конфликту вокруг Южной Осетии: "Парламентская ассамблея НАТО всегда подчеркивала, что территориальная целостность Грузии нарушена".

Талквадзе, комментируя вопрос территориальной целостности Грузии, назвал путь ее восстановления исключительно мирным путем единственно правильным. Также он выразил уверенность, что в будущем обязательно будет создан момент, когда территориальная целостность Грузии будет восстановлена.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Южная Осетия
Проекты
NATO
Похожие новости
17.12.2009
Россия и НАТО выходят на новый уровень отношений - Медведев
26.03.2009
Главком НАТО: отношения США и России ухудшились
29.08.2008
Ющенко готовится к войне. Правительство Украины благословило силовую блокаду ЧФ
25.08.2008
Дамаск останется без "Искандера"
04.01.2007
МИНОБОРОНЫ: ВЕХИ И ВЕШКИ 2006 ГОДА. Успехи – более чем скромные. Зато обещания – сверхрадужные
02.10.2006
Россия встревожена тем, что Грузия активно закупает вооружения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.09 09:35
  • 3
На полигоне Ашулук "засветилась" необычная пусковая установка С-300
  • 13.09 09:07
  • 3
Радиофотоника станет драйвером современной радиоэлектроники
  • 13.09 09:02
  • 24
В США разрабатываются перехватчики гиперзвуковых ракет
  • 13.09 08:46
  • 30
Гарантированное ядерное уничтожение: "Метеорит-Н" стерли бы Запад в пыль
  • 13.09 08:44
  • 7
Китай избавился от многомиллионной пехоты, и НОАК стала похожа на армию РФ
  • 13.09 06:20
  • 76
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 13.09 05:15
  • 13
Ил-112 – долгая дорога в небо
  • 13.09 01:13
  • 3
Беспилотная лошадка
  • 12.09 23:57
  • 1
Тайна скорости: разработчик раскрыл особенности корвета "Меркурий"
  • 12.09 23:26
  • 2
В США разглядели неспособность России и ЕС высадиться на Марс
  • 12.09 22:23
  • 34
Плазму загнали в трубу
  • 12.09 20:30
  • 1
Танковая армия ЗВО перевооружилась на Т-72Б3М, а сейчас получает Т-80БВМ
  • 12.09 20:05
  • 2
Российский Т-15 "Армата" назвали легкой целью
  • 12.09 19:11
  • 10
Юрий Шмотин: работаем над улучшением двигателя для МС-21
  • 12.09 18:30
  • 1
Абонентская расплата: армейские дроны найдут цель по сигналу сотового