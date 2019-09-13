Нетаньяху заявил об обсуждении с РФ действий Израиля против Ирана на Ближнем Востоке

Иерусалим. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что обсуждает с РФ аспекты, связанные с предпринимаемыми израильскими военными действиями против Ирана и связанных с ним военизированных формирований в ближневосточном регионе, сообщает газета The Times of Israel.

Нетаньяху записал видеообращение, в котором заявил, что его переговоры с российскими руководителями сосредотачиваются на том, чтобы обеспечить "свободу передвижения наших сил, работающих над тем, чтобы не допустить того, чтобы Иран получил плацдарм в нашем регионе".

Нетаньяху в настоящее время находится с визитом в Сочи. Ранее он провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Израиль неоднократно наносил удары по объектам, связанными с Ираном и поддерживаемыми им силами, в том числе на территории Сирии.