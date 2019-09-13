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13.09.2019
Интерфакс-АВН

Нетаньяху заявил об обсуждении с РФ действий Израиля против Ирана на Ближнем Востоке

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Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху.
Источник изображения: topcor.ru

Иерусалим. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что обсуждает с РФ аспекты, связанные с предпринимаемыми израильскими военными действиями против Ирана и связанных с ним военизированных формирований в ближневосточном регионе, сообщает газета The Times of Israel.

Нетаньяху записал видеообращение, в котором заявил, что его переговоры с российскими руководителями сосредотачиваются на том, чтобы обеспечить "свободу передвижения наших сил, работающих над тем, чтобы не допустить того, чтобы Иран получил плацдарм в нашем регионе".

Нетаньяху в настоящее время находится с визитом в Сочи. Ранее он провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Израиль неоднократно наносил удары по объектам, связанными с Ираном и поддерживаемыми им силами, в том числе на территории Сирии.

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Страны
Израиль
Иран
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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