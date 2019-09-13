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13.09.2019
WarSpot

"Молот Тора" готов к бою

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Шведская армия получила новые мобильные миномёты. Вчера, 11 сентября, портал janes.com сообщил о том, что компания HB Utveckling AB передала ВС Швеции первую партию серийных боевых машин Mjölner (в шведской мифологии Мьёльнир — молот бога Тора).

Контракт на поставку 40 единиц Mjölner был подписан в 2016 году. В феврале текущего года шведской армии были поставлены предсерийные образцы для испытаний, которые, по всей видимости, зарекомендовали себя успешно. Завершить поставки компания HB Utveckling AB планирует до конца следующего года.

Источник изображения: janes.com

Официальное название Mjölner звучит как Granatkastarpansarbandvagn 90120, а в сокращённом виде — Grkpbv90. Эта машина построена на гусеничном шасси CV90 и оснащена вращающейся закрытой башней, в которой находится спаренная установка 120-мм гладкоствольных миномётов, снабжённая противооткатными устройствами. Заряжание — ручное, выстрелы из обоих стволов производятся последовательно с небольшим интервалом.

Демонстрация Mjölner

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  • В новости упоминаются
Страны
Швеция
Проекты
CV-90
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