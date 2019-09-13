Захарова: США хотят снять с себя ответственность за дестабилизацию в космосе, обвиняя РФ

Представитель МИД России отметила, что обвинения призваны отвлечь внимание мировой общественности от усилий Вашингтона по превращению космоса в новое поле военного противостояния

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Американские официальные лица, говоря о российской угрозе в космосе, пытаются снять с себя ответственность за дестабилизацию глобальной безопасности. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что Россия, Иран, Китай и КНДР представляют реальную опасность для развернутых в космосе сил Соединенных Штатов, угрожая коммерческим и военным интересам Вашингтона.

"Данный антироссийский выпад является очередной попыткой военно-политического руководства США оправдать предпринимаемые ими шаги по размещению оружия в космосе. Они просто перекладывают ответственность за дестабилизацию в области международной безопасности и глобальной стабильности, - сказала Захарова. - Это не что иное как еще один элемент нечистоплотной информационной кампании против нашей страны. Она призвана отвлечь внимание мировой общественности, международного сообщества от деструктивных усилий Вашингтона, которые провоцируют гонку вооружений в космическом пространстве и превращение космоса в новое поле военного противостояния".