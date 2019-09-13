"Каналы не закрывались": в Латвии призвали Россию к открытости

Латвия призвала Россию к большей открытости в военных учениях

Госсекретарь минобороны Латвии Янис Гарисонс призвал Россию к большей открытости при проведении военных учений в Балтийском регионе. Он также обратил внимание, что государства поддерживают двусторонние контакты. Гарисонс рассказал и о многонациональной дивизии НАТО "Север", базирующейся на территории Латвии с марта текущего года.

Россия должна демонстрировать большую открытость при проведении военных учений в Балтийском регионе, заявил ТАСС государственный секретарь минобороны Латвии Янис Гарисонс в ходе конференции в Гудзоновском институте.

Рассуждая о перспективах диалога между РФ и НАТО, он обратил внимание, что после событий 2014 года - начала внутриполитического кризиса на Украине и воссоединения Крыма с Россией -

существуют разные варианты снижения напряженности, в том числе и увеличение открытости со стороны Москвы в плане военных учений. Он отметил, что есть и другие возможности.

"Латвия и Россия поддерживают контакты, в том числе по линии министерств иностранных дел. Никакие каналы не закрывались", - подчеркнул госсекретарь ведомства.

На вопрос, планируется ли развертывать дополнительную инфраструктуру альянса в регионе, Гарисонс ответил, что различные силы НАТО и так уже размещены, но речи о новых размещениях не было.

Военная техника и солдаты Соединенных Штатов базируются в Латвии в рамках операции Atlantic Resolve с апреле 2014 года.

Их цель - "усиление восточного фланга НАТО". В рамках этой миссии республика принимает на своей территории порядка 150 военнослужащих из третьего батальона первой бригады боевой авиации США. При поддержке 13 вертолетов UH-60 и HH-60 Black Hawk они служат на авиационной базе Национальных вооруженных сил Латвии в Лиелварде.

К тому же, в июне 2017 года на территории прибалтийской республики был развернут многонациональный батальон НАТО. Его возглавляет Канада.

Помимо этого Гарисонс рассказал о многонациональной дивизии НАТО "Север". По его словам, в начале 2020 года ее штаб в Латвии достигнет первичной оперативной готовности. Он отметил, что между США и прибалтийскими странами сложилось очень тесное военное сотрудничество на постоянной основе, их взаимодействие осуществляется на экспертном и министерском уровнях.

"Особенно важно, что в регионе установлено командное управление. Мы серьезно продвинулись в создании многонациональной дивизии "Север". К началу 2020 года штаб дивизии перейдет в первичную оперативную готовность, полная готовность обеспечит координацию командования силами в регионе", - подчеркнул Гарисонс.

Госсекретарь ведомства выразил удовлетворение выделяемой Вашингтоном помощью и американским присутствием в регионе, но признал, что в долгосрочной перспективе республика хотела бы увеличить содействие.

Штаб дивизии "Север" открылся на латвийской военной базе в Адажи 8 марта этого года. К его задачам относятся планирование обороны, организация и проведение учений и другой военной деятельности, призванной улучшить взаимодействие сил Североатлантического альянса при совместном выполнении задач. Штаб станет частью общей командной сети НАТО, ответственной за оборону в Балтийском регионе.

Что касается демонстрации большей открытости со стороны России при проведении учений, можно предположить, что такая необходимость появилась у прибалтийских стран, когда они столкнулись с РФ при проведении своих маневров. В середине июня малый противолодочный корабль (МПК) Балтийского флота "Алексин" в ходе тренировки в акватории Балтийского моря успешно отработал контрольные задачи по поиску, обнаружению и ликвидации подводной лодки условного противника.

"Экипажу МПК "Алексин" удалось классифицировать цель и условно уничтожить ее с помощью противолодочного вооружения", - указали в сообщении Балтийского флота. На учениях экипаж противолодочного корабля выполнил комплекс стрельб реактивными бомбометными установками РБУ-6000 и применил торпедное вооружение.

При входе в море личный состав "Алексина" также отразил атаки средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений. В ходе тренировки были выполнены практические стрельбы средствами противовоздушной обороны (ПВО) корабля.

В пресс-службе обратили внимание, что мероприятия боевой подготовки сил Балтфлота проходили на фоне стартовавших 9 июня в этой акватории учений ВМС НАТО Baltops-2019.

В них участвуют порядка 12 тыс. военнослужащих из 18 стран-членов Североатлантического альянса, задействованы 44 военных корабля, 40 самолетов и вертолетов.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску уточняла, что военно-морские маневры альянса в Балтийском море "не направлены против третьих стран". "Балтийское море имеет стратегическое значение для альянса, к нему имеют выход шесть государств НАТО. Учения BALTOPS проводятся уже 47-й год и не направлены против кого бы то ни было, хотя ситуация в области безопасности в регионе явно деградировала после нелегальной аннексии Крыма Россией в 2014 году (страны Запада не признают итогов референдума, по итогам которых полуостров перешел под юрисдикцию Москвы. - "Газета.Ru"). BALTOPS демонстрируют, как хорошо наши силы способны работать вместе и что НАТО может защитить себя от любого противника", - сказала официальный представитель альянса.

Уточним, что российская сторона не согласна с формулировкой "нелегальная аннексия" в отношении Крыма. Москва настаивает, что полуостров был присоединен законно в полном соответствии с международными требованиями.

Кристина Сизова