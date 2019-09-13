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13.09.2019
Независимое военное обозрение

Для чего Китай направляет 5000 своих спецназовцев в Иран?

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Спецназ НОАК
Бойцы батальона спецназа Синцзянского корпуса НОАК.
Источник изображения: slide.mil.news.sina.com.cn

Пекин инвестирует сотни миллиардов долларов в экономику Исламской республики, несмотря на санкции США

Китай в ближайшее время значительно увеличит импорт нефти из Ирана в свете нового соглашения о стратегическом партнерстве, которое было недавно заключено между Пекином и Тегераном. Более того, около 5000 сотрудников службы безопасности Поднебесной, направляются в Иран, где их задачей будет защита новых инвестиций Пекина в нефтегазовый и нефтехимический сектор Исламской республики. Объем этих инвестиций оценивается в 280 млрд. долл. Об этом говорится в докладе, опубликованном британским изданием Petroleum Economist. Стратегическое партнерство между этими двумя странами развивается по мере углубления конфликтных отношений этих двух стран с Соединенными Штатами. Как известно, Китай в настоящее время вовлечен в эскалацию торговой войны с США, а Иран испытывает на себе мощнейшее экономическое давление со стороны Вашингтона, после расторжения последним ядерной сделки.

В соглашении о вышеуказанных инвестициях, также говориться о том, что Поднебесная вложит в развитие транспортной сети Исламской республики еще 120 млрд долл. Этот документ был окончательно оформлен в конце августа, в ходе встречи министра иностранных дел Ирана Мохаммада Зарифа с главой китайского дипломатического ведомства Ван Ли.

Данное соглашение является продолжением ранее оформленной между Пекином и Тегераном сделки по созданию китайско-пакистанского экономического коридора, в рамках которой Китай инвестирует миллиарды долларов в пакистанскую энергетику, транспорт и другие секторы, чтобы стимулировать развитие экономики страны в соответствии с инициативой президента Китая Си Цзиньпина, получившей помпезное название "Пояс и дорога".

Petroleum Economist утверждает, что Китай первоначально будет инвестировать деньги в Иран в течение двух пятилетних периодов, и китайские фирмы получат приоритетное право участвовать в новых энергетических проектах Ирана, в соответствии с этим стратегическим соглашением. Существует более широкое соглашение между Тегераном и Пекином, реализация которого произойдет в течение 25 лет.

Китай намерен использовать дешевую рабочую силу, имеющуюся в избытке в Иране, для создания своих заводов на территории Исламской республики. Прогнозируется частичный перенос производства ряда товаров с территории Поднебесной, в Исламскую республику. В соответствии с договоренностями, в целях обеспечения безопасности проектов, осуществляемых китайцами, Иран разрешит Пекину использовать порядка 5тыс. китайских военнослужащих на своей территории.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

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