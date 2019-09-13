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13.09.2019
ЦАМТО

BAE Systems поставит Германии корабельные артиллерийские установки "Бофорс-57" Mk.3

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57-мм стелс-артустановки Mk3
57-мм стелс-артустановки Mk3 компании BAE Systems Bofors. Источник: www.navyrecognition.com.
Источник изображения: www.navyrecognition.com

ЦАМТО, 12 сентября. Компания BAE Systems выбрана подрядчиком поставки федеральной полиции Германии (Bundespolizei) трех 57-мм корабельных артустановок для оснащения трех новых 86-метровых морских патрульных кораблей (Offshore Patrol Vessels - OPV), которые будут построенных на предприятии Fassmer.

Артиллерийские установки "Бофорс-57" Mk.3 обеспечат высокую огневую мощь полиции Германии, на которую возложена обязанность контролировать береговые линии страны в Северном и Балтийском морях.

"Бофорс-57" Mk.3 – универсальная система, разработанная для быстрого реагирования на угрозы вблизи побережья. Как заявлено, по огневой мощи и дальности стрельбы заказанная АУ превосходит аналогичные системы среднего калибра.

Установка применяется ВМС и Береговой охраной восьми стран, включая Канаду, Финляндию, Мексику и Швецию, а также США, где она известна под обозначением Mk110.

Контракт с Германией включает сопутствующие системы управления огнем, а также поддержку интеграции. Ожидается, что работы начнутся немедленно и будут выполнены на предприятии BAE Systems в Карлскоге (Швеция). Первую установку планируется поставить заказчику в 2020 году.

По информации BAE Systems, управление "Бофорс-57" Mk.3 осуществляется одним оператором с применением системы управления огнем или пульта, который может быть размещен в любом помещении платформы. Боекомплект установки – 120 выстрелов, скорострельность – 4 выстр./мин, максимальная дальность стрельбы – 17000 м. Установка может вести стрельбу разработанными BAE Systems 57-мм программируемыми боеприпасами Bofors 3P, что позволяет поражать широкий спектр угроз, включая корабли, береговые цели, самолеты и противокорабельные ракеты.

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Страны
Германия
Канада
Мексика
США
Финляндия
Швеция
Компании
BAE Systems
Проекты
2020-й год
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