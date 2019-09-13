Издание из США считает роботов перспективным способом борьбы с русскими танками

Армия США изучает возможность придать танкам M1 Abrams роботизированных помощников. Такие машины, как считают в издании BreakingDefense, способны дать вооруженным силам Соединенных Штатов преимущества перед Россией: именно ее в журнале приводят в качестве потенциального противника.

Источник изображения: topwar.ru

В Соединенных Штатах давно рассматривают концепцию роботизированных танков. Однако последнее время акцент сместился с тяжелых машин на легкие роботизированные комплексы.

Представьте, что бронированные легионы России катятся в Прибалтику. Танки Т-90 ведут БМП, заполненные пехотой, по колосящимся полям Латвии. Внезапно ракеты Javelin вылетают с засадных позиций в лесной полосе в нескольких километрах от наступающих. Системы активной защиты Т-90 и реактивная броня уничтожают некоторые противотанковые боеголовки, однако не все - и более легкие БМП уничтожаются. Машины горят, люди умирают.

В ответ русские открывают огонь по засаде из 125-мм орудий, после чего накрывают ее залпами РСЗО. Но когда российские войска, осторожно продвигаясь между тлеющими пнями деревьев, подходят к точке обстрела, они не находят тел. Вместо этого русские обнаруживают одно сгоревшее транспортное средство размером с тележку для гольфа, оснащенное ракетной установкой, но - без экипажа.

- так описывает потенциальный бой с использование роботизированных систем американское издание.

В ходе работы над проектом его концепция часто претерпевает изменения. Изначально, ВС США стремились создать роботизированные беспилотные танки. Однако впоследствии акцент сместился.

Транспортный робот стал роботом-убийцей

Пример: плод сотрудничества пяти компаний, робот Titan. Созданный QinetiQ North America и базирующейся в Эстонии Milrem Robotics, был оснащен оружейной платформой Kongsberg, которая на испытания выпустила несколько ПТРК Javelin, который, в свою очередь, совместно разработали Lockheed Martin и Raytheon.

Гусеничный Titan, весящий около тонны, изначально предназначался для перевозки грузов сухопутных войск. Огонь ведется посредством дистанционного управления. Кроме того, система не может осуществить перезарядку.

Пока не может.

- оптимистично добавляют в BreakingDefense, впрочем, подчеркивая, что этот робот не является конкурентом 70-тонного танка M1 и его 120-мм гладкоствольного орудия, скоростные снаряды которого никакая существующая система активной защиты не может остановить.

Пентагон на данный момент не заинтересован в роботизированном "Абрамсе", по крайней мере, в ближайшем будущем. Вместо этого он делает акцент на более легких, 5-, 10- и 20-тонных машинах, что позволяет им играть совершенно разные тактические роли. Их американцы собираются испытать в ближайшие 3-5 лет.

Тактические возможности, которые открываются, должны дать армейским тактикам много пищи для размышлений, а русские, возможно, должны быть осторожны.

- пишет издание.