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13.09.2019
Деловая газета "Взгляд"

Путин заявил о ценности выходцев с Кавказа в российской армии

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Бойцы Росгвардии в ходе учебно-боевых задач на Северном Кавказе
Бойцы Росгвардии в ходе учебно-боевых задач на Северном Кавказе.
Источник изображения: © Пресс-служба Росгвардии

Российская армия нуждается в военнослужащих – выходцах с Кавказа, заявил президент Владимир Путин.

На встрече с ополченцами в Ботлихе один из местных жителей пожаловался, что в военных училищах есть негласное указание не принимать дагестанцев, чеченцев и ингушей на учебу. По его словам, он столкнулся с этим, когда пытался устроить своего сына в кадетское училище, передает ТАСС.

"Конечно, никакой команды не принимать ребят с Кавказа не было и быть не может. Наоборот, нам нужны ребята с Кавказа в армии, в Вооруженных силах", – сказал в ответ Путин.

Президент подчеркнул, что в случае, когда "ребята с Кавказа где-то бузят", большее влияние будет иметь сотрудник правоохранительных органов – человек с Кавказа, который напомнит о традициях народа.

Кроме того, Путин отметил, что военная полиция в Сирии сформирована преимущественно из выходцев с Кавказа.

"Это же мусульманская страна, и там присутствие наших военнослужащих-мусульман чрезвычайно важно, потому что это вызывает доверие у местного населения", – указал он.

По его словам, подразделение военной полиции в Сирии блестяще выполняет поставленные задачи.

Ранее Путин выполнил обещание, данное 20 лет назад во время поездки в Дагестан в августе 1999 года – и выпил стопку водки, оставленную тогда нетронутой.

Напомним, 12 сентября российский лидер прибыл в Ботлих – самое большое село западного Дагестана, где проживают около 13 тыс. жителей и рядом с которым расположена одна из отдельных горных мотострелковых бригад ВС России.

В Ботлихском районе в эти дни отмечают 20-ю годовщину разгрома международных террористов, которые вторглись в республику.


Евгения Шестак

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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