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13.09.2019
Российская газета

Генпрокуратура: США еще в 2017 году планировали вмешательство в дела РФ

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Совет Федерации РФ
На заседании Совета Федерации РФ.
Источник изображения: Владимир Федоренко / РИА Новости

Американские власти еще в 2017 году планировали вмешиваться во внутренние дела России. Об этом заявил начальник правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов на заседании в Совете Федерации.

Он отметил, что в ходе проведения правового анализа закона Магнитского было установлено, что одно из положений документа предусматривает выделение фонду противодействия влиянию РФ суммы в размере 250 миллионов долларов на 2018 и 2019 годы. Упомянутые средства планировалось задействовать для использования кибератак в странах НАТО и ЕС.

"То есть еще в 2017 году, используя акт Магнитского, Соединенные Штаты уже тогда предвидели, что они будут планировать поддержку средств массовой информации и неправительственные организации, чтобы участвовать во вмешательства в наши внутренние дела", - цитирует ТАСС слова представителя Генеральной прокуратуры.

Завалунов также напомнил, что ранее три иностранные неправительственные организации (американский фонд "Свободная Россия", канадский Всемирный конгресс украинцев и американский Атлантический совет), чья деятельность заключалась во вмешательстве во внутренние дела России, были признаны нежелательными в нашей стране. По словам представителя ГП, упомянутые структуры участвовали в антироссийских информационных кампаниях, внушали обществу мнение о необходимости смены власти, а также создавали условия для дестабилизации социально политической обстановки и роста протестных настроений в российском обществе.

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