Война на пороге: МИД рассказал об угрозе ядерного конфликта

В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны

Из-за обострения международной ситуации риск начала ядерной войны теперь является вполне реальным, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он обратил внимание, что, хотя западные коллеги порой и проявляют агрессию, Россия готова сесть за стол переговоров. В последнее время политики и эксперты все чаще высказываются о возможности начала ядерного конфликта и его последствиях.

Мировая ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться, и на сегодняшний день есть риск начала ядерной войны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он уточнил, что такая угроза существует даже при отсутствии у сторон намерения развязывать ядерный конфликт. Замминистра иностранных дел отметил, что особенно негативная динамика в этой сфере проявляется в последний год.

По его словам, действия западных коллег России становятся более эмоциональными, а временами даже весьма агрессивными.

Как утверждает Рябков, Запад блокирует работу диалоговых каналов и продолжает расшатывать архитектуру контроля над вооружениями. Тем не менее, Россия готова возобновить полноценные переговоры с США по стратегической стабильности.

"Наша позиция хорошо известна. Мы выступаем за возобновление полноценных переговоров об обеспечении стратегической стабильности и международной безопасности и рассчитываем на ответную готовность наших заокеанских коллег к серьезному заинтересованному диалогу", - сказал Рябков, выступая на презентации доклада Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) "Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности" в Москве.

Авторы этого доклада изложили в своей работе результаты размышлений на тему того, как изменение расстановки сил в мире, развитие технологий и вооружений повлияло на традиционные концепции стратегической стабильности и ядерного сдерживания. К тому же они высказали идеи о том, каким образом прежние подходы, основанные на двусторонних российско-американских соглашениях, способны предотвратить ядерную катастрофу.

Как отметил Рябков, этот доклад стал результатом глубоких и длительных поисков и серьезных интеллектуальных усилий группы ведущих отечественных специалистов-разоруженцев и международников. "Предпринята всесторонняя обоснованная и глубоко продуманная попытка осмыслить происходящие в мире изменения и искать ответы на важнейшие вопросы относительно перспектив поддержания стратегической стабильности и глобальной безопасности", - подчеркнул замминистра.

В последнее время в связи с обострением международной ситуации политики и эксперты все чаще рассуждают об угрозе ядерной войны. Бывший заместитель министра обороны США Роберт Уорк, слова которого приводит издание Breaking Defense, ранее заявил, что

угрозой начала ядерного конфликта может являться искусственный интеллект при использовании его военными в принятии решения о нанесении удара.

Он убежден, что подобные системы не должны участвовать в контроле такого опасного типа вооружения, поскольку существует несколько параметров и показателей, по которым они запускаются.

В качестве примера Зорк привел российскую систему "Периметр", которая может принять за ядерные взрывы сейсмическую активность. Тогда она направит запрос в штаб войск, и, если вдруг ответа оттуда не поступит, система может отдать команду на запуск межконтинентальных баллистических ракет самостоятельно.

По мнению ученых Ратгерского университета, Национального центра атмосферных исследований и Колорадского университета в Боулдере, такое развитие событий, то есть полномасштабная ядерная война между США и Россией, может привести к наступлению темной и холодной зимы, которая продлится около десяти лет.

Исследователи применили для моделирования данной ситуации новую схему с более высокой разрешающей способностью и более высокой границей применимости - 140 км над поверхностью. Она на 60 км выше, чем в ранее представленной модели NASA, пишет Daily Mail.

В научной работе сказано, что пожары, спровоцированные масштабным применением ядерного оружия, выбросят в атмосферу 147 млн т сажи.

За нескольких недель стратосферные ветра распространят ее по всему земному шару, и тогда она заслонит солнечный свет. Эксперты считают, что на рассеивание завесы уйдет около семи лет, а на возвращение показателей освещенности к нормальному уровню - еще три года.

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что ядерная война может погубить все человечество. "Существует тенденция понижения порога применения [ядерного оружия]. Есть идея создать ядерные заряды малой мощности. И это уже не глобальное, а тактическое применение. И у экспертов уже есть идеи, что ничего, их можно применить. Но снижение порога может привести к глобальной ядерной катастрофе", - отметил глава государства.

Вместе с тем он раскритиковал идею о том, чтобы применять баллистические ракеты в неядерном исполнении.

"Из Мирового океана стрельнула подводная лодка баллистической ракетой, да хрен его знает, ядерная она или нет. Это очень опасная вещь. И все это муссируется, обсуждается. Но я исхожу из того, что у человечества хватит здравого смысла и чувства самосохранения, чтобы не доводить до крайности", - подчеркнул Путин.

Лидия Мисник