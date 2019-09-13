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13.09.2019
ЦАМТО

ББМ AMV XP компании Patria пройдет испытания в Японии

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Прототип Patria AMV XP для ВС Словакии.
Прототип Patria AMV XP для ВС Словакии.
Источник изображения: armyrecognition.com

ЦАМТО, 12 сентября. Как объявила финская компания Patria, разработанная ею бронированная модульная машина AMV XP с колесной формулой 8x8 по результатам конкурсных торгов была выбрана для участия в годичных полевых испытаниях в Японии.

Для их проведения Министерство обороны Японии приобретет две бронемашины у компании Patria. Помимо финской компании, в испытаниях в Японии будут принимать участие бронемашины двух других производителей, которые пока не называются. Как ожидается, после оценки результатов испытаний МО Японии сделает окончательный выбор.

По заявлению первого вице-президента по продажам и маркетингу подразделения Patria Land, выбор AMV XP Министерством обороны Японии является свидетельством высокой оценки продукции компании. В случае, если бронемашина будет выбрана победителем конкурса, Patria готова к передаче необходимых технологий и созданию сборочной линии в Японии.

Как сообщал ЦАМТО, Patria завершила разработку ББМ AMV XP нового поколения (Armoured Modular Vehicle XP – Extra Performance, Extra Payload and Extra Protection) в 2016 году.

Максимальная боевая масса машины составляет 30 т, включая 13 т полезной нагрузки, в т.ч. расчет, топливо, системы вооружения и модульная система бронирования. Длина машины – 8,4 м, высота (по корпусу) – 2,4 м, ширина – 2,8 м.

По сравнению с ББМ первых версий, последняя AMV XP отличается большим внутренним объемом, более мощным дизельным двигателем (мощность 450 кВт), автоматической коробкой передач с семью передними и одной задней передачей и шинами большего диаметра. ББМ AMV XP может развивать максимальную скорость более 100 км/ч. Запас хода по топливу – 600-1000 км. Машина также оборудована цифровым интерфейсом, что облегчает интеграцию ключевых подсистем, включая систему боевого управления, систему противодействия самодельным взрывным устройствам, электронную аппаратуру, системы вооружения, системы самообороны и камеры.

ББМ может оснащаться башнями различных типов, включая двухместную башню HITFIST компании Oto Melara со стабилизированной 30-мм пушкой Mk44 и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом. По обеим сторонам башни размещаются ПТУР "Спайк" компании Rafael Advanced Defence Systems, обеспечивающие возможность поражения целей на больших дальностях. В зависимости от требований заказчика "Спайк" может быть заменен другим ПТРК.

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Страны
Финляндия
Япония
Продукция
Град РСЗО
Компании
Leonardo
Patria
Rafael
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