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13.09.2019
Военное обозрение

На полигоне Ашулук "засветилась" необычная пусковая установка С-300

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В эти дни в России в рамках учений "Славянский щит – 2019" проходит визит сербских военнослужащих войск ПВО. В рамках растущего уровня сотрудничества и укрепления отношений гостям продемонстрировали ряд современных комплексов ПВО, в том числе С-400 и нестандартную версию ЗРК С-300ПМ.

Визит сербской делегации войск ПВО на полигон Ашулук в рамках учений "Славянский щит – 2019", сентябрь 2019. На фото - ПУ 5П85С ЗРК С-300ПМ с комбинированными ЗУР - 48Н6 и 9М96

Источник изображения: "Красная звезда"/Андрей Калий

Белград продолжает укреплять связи с Москвой, которую видит как один из гарантов собственной территориальной целостности и независимости. Одним из признаков подобного укрепления отношений стали совместные учения войск противовоздушной обороны "Славянский щит – 2019", основная часть которых должна пройти на полигоне Ашулук.

Сербские военнослужащие прослушали ознакомительные лекции по ЗРК С-400, ознакомились с историей и инфраструктурой Учебного центра зенитных ракетных войск, а также сдали зачеты, которые дали им допуск к боевым стрельбам.

Необычная С-300

Среди прочего на фотографиях визита сербских бойцов сил ПВО, опубликованных газетой "Красная звезда", также видна необычная самоходная пусковая установка типа 5П85С ЗРК С-300ПМ с разными ЗУР - один ТПК 48Н6 и пакет из четырех ТПК с 9М96.

Эта комбинированная СУ с разными зенитно-управляемыми ракетами уже была представлена на Международном авиакосмическом салоне "МАКС-2019". Ракета 48Н6 эксплуатируется в специальных герметичных контейнерах. Благодаря им 48Н6 не требуется проверка и регулировка в течение всего срока эксплуатации.

48Н6 обеспечивает поражение высокоскоростных целей на удалении от 5 до 150 километров на высотах от 100 метров до 27 км. Кроме того, противоракета способна уничтожать тактические баллистические ракеты на дальности до 40 км (правда, в этом случае им необходимо целеуказание). Дальность поражения низколетящих целей 28 – 38 км.

Управляемые ракеты 9М96Е, в свою очередь, могут поражать цели на дальностях от 1 до 40 и высотах от 5 метров до 20 км. Ими вооружены последние модификации ЗРК С-300ПМ-2, комплекс С-400, перспективные комплексы ПВО ВВС и ВМФ, разработанные на базе указанных ранее установок.

Особенностью 9М96Е является "холодный" вертикальный старт. Запуск ракеты осуществляется путем предварительного выброса из контейнера на высоту порядка 30 метров, прежде чем сработает маршевый двигатель.

В головной части ракеты "засветившейся" на полигоне установки размещена инерциальная система управления с инфракрасной ГСН, которую можно перепрограммировать в ходе полета. Радиовзрыватель управляет боевой часть ракеты и использует для адаптации к условиям встречи с целью всю имеющуюся на борту ракеты информацию.

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Страны
Россия
Сербия
Продукция
С-300
С-300П
С-400 Триумф
Проекты
Военные учения
МАКС-20XX
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4 комментария
№1
13.09.2019 06:22
Автор написал полнейший бред. Иногда лучше промолчать, когда не знаешь тему про что пишешь.
0
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№2
13.09.2019 07:37
Цитата, ID: 19548 сообщ. №1
Автор написал полнейший бред. Иногда лучше промолчать, когда не знаешь тему про что пишешь.
А в чём бред?
0
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№3
13.09.2019 09:35
Видео пусковой установки с 1:04

0
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№4
13.09.2019 10:10
Цитата, gerrfrost сообщ. №2
А в чём бред?
поддерживаю вопрос.
Цитата, q
В эти дни в России в рамках учений "Славянский щит – 2019" проходит визит сербских военнослужащих войск ПВО
Сербия же вроде в НАТО намылилась. Не опрометчиво?
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