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13.09.2019
Известия.ru

"Роскосмос" опубликовал рассекреченные документы лунной программы СССР

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Государственная корпорация "Роскосмос" в четверг, 12 сентября, опубликовала на своем сайте ряд рассекреченных документов лунной программы СССР.

Они позволяют восстановить обстоятельства, логику и дух первой советской лунной программы, сообщает телеканал "Звезда".

Среди документов представлены справки о траекториях полета к Луне, летные характеристики перспективной лунной ракеты, материалы по ракетам, постановление о создании объекта "Е" (первые советские лунные зонды — Ред.) и докладная записка о запуске первого космического аппарата к Луне.

Также представлена докладная записка конструктора Михаила Тихонравова "Об искусственном спутнике Земли". Документ датирован 26 мая 1954 года. В нем обосновывается научная значимость аппарата и перечисляются возможные задачи, которые он может решить.

Публикация приурочена к 60-й годовщине пуска ракеты-носителя "Восток-Л". 12 сентября 1959 года ракета с межпланетной станцией "Луна-2" стартовала с Байконура, а 14 сентября советская станция впервые в истории достигла поверхности Луны.

На следующий день после того, как советский вымпел был доставлен на поверхность Луны, советский лидер Никита Хрущев в ходе визита в США подарил американскому президенту Дуайту Эйзенхауэру точную копию вымпела и специально изготовленный в честь этого события золотой значок, пишет "Ридус".

6 сентября Индия потеряла связь с лунным аппаратом Vikram ("Викрам") во время его посадки на естественный спутник Земли. Связь была утеряна, когда модуль с луноходом Pragyan находился уже над поверхностью Луны.

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Страны
Индия
Россия
США
Продукция
Ан-26
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
Луна
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