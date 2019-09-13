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13.09.2019
Интерфакс-АВН

Россия не проводила испытаний ракет, ранее запрещенных ДРСМД - Рябков

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Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Москва. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия не проводила никаких испытаний ракет средней и меньшей дальности (РСМД), которые ранее были запрещены Договором РСМД, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Никаких испытаний средств средней дальности и иных средств, которые были запрещены договором, прекратившим свое действие 2 августа, в России не проводилось", - сказал Рябков журналистам.

Он напомнил, что Россия ввела односторонний мораторий на размещение таких средств и предлагала так же поступить Соединённым Штатам.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
РСМД
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