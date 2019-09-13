Россия не проводила испытаний ракет, ранее запрещенных ДРСМД - Рябков

Москва. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия не проводила никаких испытаний ракет средней и меньшей дальности (РСМД), которые ранее были запрещены Договором РСМД, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Никаких испытаний средств средней дальности и иных средств, которые были запрещены договором, прекратившим свое действие 2 августа, в России не проводилось", - сказал Рябков журналистам.

Он напомнил, что Россия ввела односторонний мораторий на размещение таких средств и предлагала так же поступить Соединённым Штатам.