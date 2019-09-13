Россия не проводила испытаний ракет, ранее запрещенных ДРСМД - Рябков
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
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Москва. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия не проводила никаких испытаний ракет средней и меньшей дальности (РСМД), которые ранее были запрещены Договором РСМД, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Никаких испытаний средств средней дальности и иных средств, которые были запрещены договором, прекратившим свое действие 2 августа, в России не проводилось", - сказал Рябков журналистам.
Он напомнил, что Россия ввела односторонний мораторий на размещение таких средств и предлагала так же поступить Соединённым Штатам.
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