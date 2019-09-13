"Триумф и "Бастион": в Лондоне назвали самое опасное оружие России

В Великобритании назвали самое опасное оружие России

Великобритания считает наиболее опасным для себя российским оружием зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф", береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и оперативно-тактический комплекс "Искандер", которые формируют "зону запрета доступа". Из-за самого факта их существования британский военный призвал предпринять ряд мер для снижения угрозы от этого оружия.

Наиболее опасными видами российского оружия являются зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400 "Триумф", береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и оперативно-тактический комплекс "Искандер". Их наличие требует от Великобритании скорейшего ответа, сообщает Janes 360 со ссылкой на заявление помощника по потенциалу и боеготовности начальника штаба ВВС Великобритании Джулиана Болла.

Болл убежден, что созданные Россией за счет данных ракетных систем зоны ограничения доступа и маневра (A2/AD) ставят под сомнение способность британской стороны оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию.

Бороться с таким ограничением он предложил искусственным интеллектом, разработками перспективных видов оружия и изменениями тактики ведения военных действий.

A2/AD (ограничение и воспрещение доступа и маневра) - это концепция сдерживания противника за счет создания повышенной опасности для дислоцирования или перемещения его сил в защищаемую местность. Обычно она обеспечивается комплексом вооружений. На Западе A2/AD известна как "зона запрета доступа".

Упомянутый Боллом С-400 "Триумф" - это современный ЗРК большой дальности. Он предназначен для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия. Кроме того, он может применяться против наземных объектов. Дальность его действия - 400 км. Комплекс способен уничтожать цели на высоте до 30 км.

Радиолокационные средства ЗРС могут обнаруживать воздушные цели на дальности до 600 км. Зенитные управляемые ракеты 48Н6Е3 способны поражать аэродинамические цели на высотах 10-27 тыс. м, а баллистические цели - от двух до 25 тыс. м.

Другое напугавшее Великобританию оружие - береговой ракетный комплекс "Бастион". Он предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей.

"Бастион" действует в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Этот подвижный береговой ракетный комплекс (ПБРК) комплектуется сверхзвуковой противокорабельной ракетой 3М55 "Оникс" (экспортное название "Яхонт"), которая может стрелять на расстояние до 300 км. Это означает, что ни один враждебный корабль не сможет пройти незамеченным по Северному морскому пути.

Что касается последней обозначенной "угрозы" для Великобритании, семейства оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", основным их назначением является уничтожение систем противовоздушной и противоракетной обороны противника, а также прикрываемых ими важнейших объектов на дальностях до 500 км.

Эти ОТРК привлекли особое внимание Запада. Американское издание The National Interest ранее назвало "Искандер" самым опасным оружием российской армии. Там обратили внимание, что он имеет очень низкий барьер неядерного применения, но высокая дальность ракет и их возможности преодоления противоракетной обороны способны сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов "Искандерами" по аэродромам, транспортным развязкам и другой инфраструктуре. Эксперты в сфере вооружений отметили, что

массированное применение ОТРК "Искандер" по масштабу ущерба сравнимо с последствием массированных бомбардировок авиации Североатлантического альянса.

На сегодняшний день ОТРК выпускается для российской армии в двух модификациях: "Искандер-М" - вариант с двумя квазибаллистическими ракетами на пусковой установке, и "Искандер-К" - с двумя крылатыми ракетами на пусковой установке. Согласно данным справочника The Military Balance 2018, российская армия к концу прошлого года располагала 120 пусковыми установками "Искандер-М" и неизвестным количеством единиц "Искандер-К".

При этом, по озвученным 18 декабря 2018 года на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ сведениям, в нынешнем году вооруженные силы РФ должны получить дополнительный бригадный комплект ОТРК "Искандер-М".

Лидия Мисник