На полигонах Западного военного округа оборудуют 24 вертодрома

ЦАМТО, 12 сентября. Полигоны Западного военного округа будут оборудованы 24 вертодромами, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

"Полигоны Западного военного округа, расположенные в Московской, Ленинградской, Калининградской, Воронежской, Нижегородской, Смоленской, Брянской, Белгородской, Тамбовской и Курской областях будут оборудованы 24 вертодромами. Вертодромы будут обеспечивать боевую подготовку соединений и воинских частей Балтийского флота, общевойсковых армий и танковой армии в ходе взаимодействия авиационных и сухопутных подразделений", – говорится в сообщении.

Для оборудования вертолетных площадок на общевойсковых полигонах военнослужащие инженерно-аэродромных подразделений Ленинградской армии ВВС и ПВО применят металлические аэродромные плиты, произведут укатку грунта до определенной плотности и развернут оборудование, обеспечивающее полеты.

"Ряд вертодромов также получит необходимую инфраструктуру: полевые командно-диспетчерские пункты, метеостанции, топливозаправочные комплексы, пункты технического обслуживания, специальное освещение и противопожарные системы", – отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что вертодромы будут принимать все типы транспортных и боевых вертолетов, находящихся на вооружении Западного военного округа, передает "РИА Новости".