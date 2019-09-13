Российская система ГЛОНАСС могла быть атакована
Микроспутники способны понизить уязвимость глобальной навигационной системы
За последнее время несколько аппаратов спутниковой группировки ГЛОНАС вышли из строя.10 сентября вышел из строя третий российский космический спутник при невыясненных обстоятельствах. 1 августа была нарушена работа аппарата № 717, 26 августа - № 742 и третьим за полтора месяца стал № 737. Три аппарата ГЛОНАСС не работают по целевому назначению, сообщили в центре координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш, головного научно-исследовательского института Госкорпорации "Рооскосмос". СМИ называют причиной прекращения их функционирования возможное воздействие одного из современных видов вооружений. Сейчас на орбите действует 21 аппарат из 24, а от количества спутников, находящихся в околоземном пространстве, зависит покрытие поверхности всей планеты и возможность определения местоположения объектов.
В мире существуют американская GPS, российская ГЛОНАСС, китайская BeiDou и европейская Галилео, которые способны следить за наземной обстановкой. Все перечисленные системы, кроме Галилео, могут использоваться, как гражданских, так и в военных целях.
Глобальная навигационная система ГЛОНАСС – единственная спутниковая группировка, которую используют Вооруженные силы РФ для навигации и при решении боевых задач. ГЛОНАСС позволяет осуществлять высокоточное координатно-временное обеспечение самонаводящегося оружия, военно-морскую навигацию, автоматическое управление летательными аппаратами, ведение разведки и привязку боевых формирований войск друг к другу.
Система была разработана по заказу Минобороны СССР и первый ее спутник появился на орбите в 1982 году. Эксплуатация ГЛОНАСС началась в 1993, а к 2020 году будет проведено ее усовершенствование. До конца текущего года возможен запуск от 6 до 8 спутников. В 2020 году в Анапе будет организовано производство микроспутников для защищенной телевизионной и радиосвязи, дистанционного зондирования Земли, и определения геолокационных данных для наиболее эффективного применения высокоточного оружия Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, а также для других нужд ВС. Микроспутники будут иметь существенно сниженные характеристики заметности и будут менее уязвимы к воздействию противоспутникового оружия противника.
ВС США также активно используют систему космической навигации. В Пентагоне для более точного определения местоположения и обеспечения безопасности систем военного назначения ведется разработка GPS нового поколения. В последнее время количество подконтрольных спутников увеличено в два раза и составило 60 единиц.
Первенство Америки в космосе оспаривают Москва и Пекин, которые официально заявили о начале сотрудничества, что было подтверждено в конце августа на заседании российско-китайского комитета по стратегически важным проектам в области спутниковой навигации. В основе совместных разработок заложен принцип взаимодополнения, который позволяет исключить поглощение одной системы другой. Диапазон частот, используемый странами, разный. А государство, запустившее свой спутник первым, который отправляет сигналы на определенной частоте, в соответствии с регламентом Международного союза электросвязи, обладает правами на эту частоту.
Китайская BeiDou в техническом плане является более современной по сравнению с ГЛОНАСС, которая начала создаваться еще в советские времена, и способна определять местоположение засекреченных объектов с точностью до 0, 1 метра. При этом
направления военного развития навигационных систем является полностью закрытыми, но их основное предназначение – обеспечить национальную безопасность, и не допустить возникновения угроз всей земной цивилизации.
Ирина Дронина
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