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13.09.2019
Известия.ru

В Великобритании назвали самое опасное оружие России

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 "Триумф", подвижный береговой ракетный комплекс (БРК) "Бастион-П" и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" требуют от Великобритании скорейшего ответа. Об этом заявил помощника по потенциалу и боеготовности начальника штаба Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Джулиан Болл.

Такое заявление он сделал на мероприятии Defence & Security Equipment International (DSEI) Exhibition 2019, пишет 11 сентября Jane's 360. По словам Болла, создаваемые Россией условия ставят под сомнение возможности британцев в случае необходимости оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию. Он отметил, что в том числе речь идет о созданных при помощи ЗРС С-400, ракетного комплекса "Бастион-П" и "Искандеров" зонах ограничения доступа и маневра (A2/AD).

Бороться с таким ограничением Болл предложил при помощи искусственного интеллекта, разработки перспективных видов оружия и изменения тактики ведения военных действий, отмечает "РИА Новости".

A2/AD — это концепция сдерживания противника с помощью комплекса вооружений, которая создает повышенную опасность для дислоцирования или перемещения сил других стран в защищаемую местность.

Система С-400 предназначена для уничтожения современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Была принята на вооружение 28 апреля 2007 года, экспортное название "Триумф". По мнению экспертов, ЗРК играет ключевую роль в концепции ВС России, известной на Западе как "Зона запрета доступа".

БРК "Бастион" был создан для поражения надводных кораблей различных классов, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Комплекс был принят на вооружение ВС России в 2010 году.

Комплекс "Искандер" предназначен для уничтожения реактивных систем залпового огня и дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, а также командных пунктов и узлов связи.

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Великобритания
Россия
Продукция
Бастион
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С-400 Триумф
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