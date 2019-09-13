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13.09.2019
Военно-промышленный курьер

Наш "Ответ" вражеским субмаринам проходит госиспытания

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Источник изображения: vpk-news.ru

Перспективный ракетный противолодочный комплекс "Ответ", созданный для ВМФ России, сейчас проходит госиспытания, приемка запланирована на 2020 год. Об этом заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

Как отметил Криворучко после посещения оборонных предприятий Концерн "МПО - Гидроприбор" и Концерн "ЦНИИ "Электроприбор", "Ответ" будут ставить не только на новые надводные корабли классов корвет, фрегат, в том числе на тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов". Уже построенные корабли при модернизации тоже не оставят без "Ответа".

" Гидпроприбор в текущем году приступил к опытно-серийному производству перспективного противолодочного комплекса "Ответ". Планируется завершить госиспытания этого комплекса в следующем году", - сказал он.

"Комплекс предназначен для уничтожения подводных лодок потенциального противника. Боевая часть после отделения от ракеты падает в район вероятного нахождения подлодки и в автоматическом режиме находит и поражает ее", - пояснил замминистра.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Нахимов
Компании
Минoбороны РФ
Электроприбор
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
2020-й год
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