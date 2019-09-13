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13.09.2019
Lenta.ru

Разведка США рассказала о провальных испытаниях "Буревестника" Россией

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Испытания ракеты "Буревестник"
Испытания ракеты "Буревестник".
Источник изображения: Кадр: Минобороны России / РИА Новости

Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник" минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники в спецслужбах страны.

Собеседник издания рассказал, что тестовые запуски ракеты проходили в период с ноября 2017-го по февраль 2018 года. Еще один пуск прошел в 2019 году. Все они закончились авариями.

По данным источника, самый продолжительный полет занял около двух минут. Ракета пролетела 22 мили (чуть больше 35 километров), после чего контроль над ней был утерян, она разбилась. Самый короткий пуск длился около четырех секунд.

Разведка США предполагает, что Россия ускорила работу над "Буревестником" и намерена привести ракеты в боевую готовность к 2025 году.

8 августа на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв. Американские спецслужбы считают, что это случилось при попытке поднять ракету "Буревестник", ранее упавшую в воду во время неудачного испытания, со дна моря.

По официальной информации, авария произошла в ходе испытаний жидкостной реактивной двигательной установки с изотопными источниками питания. Тогда погибли пятеро сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны. После взрыва Росгидромет сообщил о превышении мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз в шести из восьми пунктов Северодвинска, однако вскоре эти значения стали уменьшаться. По словам независимого эксперта в атомной отрасли, главы "Атоминфо" Александра Уварова, кратковременное превышение уровня радиации после инцидента не представляло опасности для местных жителей.

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