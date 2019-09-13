Сербия в ближайшие шесть месяцев получит китайские БЛА "Винг Лунг-1"

ЦАМТО, 12 сентября. Как стало известно 10 сентября, в ближайшие месяцы ВС Сербии должны получить первую партию вооруженных БЛА китайского производства, что станет их первой продажей европейскому государству.

Как сообщает Stars and Stripes со ссылкой на сербские СМИ, в течение шести месяцев Сербия получит 9 БЛА "Винг Лунг-1" (также известны как "Птеродактиль-1") производства Chengdu Aircraft Corporation, которые могут нести вооружение различных типов. Продажа включает опцион на поставку 15 дополнительных БЛА.

По оценке специалистов ресурса, контракт является самым крупным соглашением на поставку Китаем продукции оборонного назначения в Европу.

Пекин все активнее развивает экономическую деятельность в Сербии и других регионах Юго-Восточной Европы в рамках глобальной инициативы "Один пояс – один путь", в первую очередь, участвуя в инфраструктурных проектах, включая развитие дорожной сети, железных дорог и портов.

Действия Китая на территории стран НАТО или вблизи нее привлекли пристальное внимание США. В штаб-квартире Европейского командования ВС США в Штутгарте официальные лица выразили озабоченность по поводу покупки Китаем пакетов акций ряда европейских портов, а также по поводу "арктических амбиций" КНР, предусматривающих создание "Полярного шелкового пути".

Сербия является кандидатом на вступление в Европейский Союз, но отвергла возможность членства в НАТО. Вместо этого Белград объявил себя нейтральной в военном отношении страной, заявив, что намерен закупать оружие и другую военную технику у различных поставщиков, включая Россию, США, Китай и страны Европы.

В течение последних двух лет ВС Сербии получили десятки бронеавтомобилей Humvee от США, вооруженные вертолеты H-145M компании Airbus и 6 истребителей МиГ-29 из состава ВВС России. БЛА станут первой существенной системой вооружения китайского производства в составе ВС Сербии.Как заявил 10 сентября в интервью государственному телевидению министр обороны Александр Вулин, закупка БЛА значительно укрепит сербские вооруженные силы. Министр сделал это заявление спустя день после встречи с высокопоставленной китайской военной делегацией во главе с заместителем председателя Центрального военного совета КНР генералом Чжан Юся.

Как считает военный аналитик из Белграда Мирослав Лазанский, Китай производит высокотехнологичные БЛА, которые, вероятно, уступают по свои возможностях только американским. По мнению эксперта, "Китай явно скопировал некоторые американские системы, (но) китайские беспилотники очень эффективны и очень дешевы".

М.Лазанский подчеркнул, что китайские аппараты обеспечивают высокие боевые возможности и это при том, что стоимость БЛА была для Сербии важным фактором при оценке возможных вариантов закупки из-за скромного бюджета.

БЛА семейства "Винг Лунг" были заказаны или находятся на вооружении нескольких стран Азии, Африки и Ближнего Востока, включая Объединенные Арабские Эмираты, Нигерию, Пакистан, Индонезию, Казахстан, Саудовскую Аравию, Узбекистан и Египет. Они использовались для нанесения ударов по боевикам "Исламского Государства" в Ливии и на Синайском полуострове в Египте. Один из них был недавно сбит йеменскими повстанцами.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2018 года исполняющий обязанности помощника министра обороны Сербии по материальным ресурсам Ненад Милорадович, который вместе с президентом Александром Вучичем посетил Китай для участия в форуме "Летний Давос", заявил о достижении договоренности по поставке семи комплектов ударных БЛА китайского производства. В состав первых двух систем войдут по три БЛА, наземные станции управления и удаленные видеотерминалы. При этом предполагалось, что пять комплектов будут произведены в Сербии с использованием китайских технологий.