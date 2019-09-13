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13.09.2019
ЦАМТО

Заявления американских СМИ о якобы неудачах при испытаниях "Буревестника" направлены на дискредитацию российского ОПК

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Игорь Коротченко
Игорь Коротченко.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

ЦАМТО, 12 сентября. Заявления американских СМИ о якобы неудачах при испытаниях крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник" являются информационной операцией, направленной на дискредитацию российского ОПК.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее американский телеканал CNBC со ссылкой на свои источники, знакомые с отчетом американских разведслужб, сообщил, что Россия намерена завершить работу над крылатыми ракетами с ядерной установкой "Буревестник" до 2025 года. По данным телеканала, пять испытаний завершились неудачей, а самый длительный полет ракеты продолжался чуть более двух минут.

"В России в рамках государственной программы вооружений все анонсированные важнейшие проекты реализуются в соответствии с теми темпами и сроками, которые определены первыми лицами государства. Поэтому безотносительно "Буревестника" или других программ все, что запланировано, будет поставлено на вооружение, испытано и доведено до серии. Никаких сомнений относительно возможностей российского ОПК быть не должно", – сказал И.Коротченко.

По его словам, мнение других стран и их спецслужб – это не более чем оценочные суждения для внутреннего потребления или доклада руководству государства. "Учитывая, что эта информация "вылезла" в СМИ, речь может идти о некоей информационной операции, направленной на то, чтобы дискредитировать противника или посеять сомнения в способности России противостоять США. Очевидно, здесь речь идет о пропагандистском заявлении, и относиться к этому нужно соответствующим образом", – отметил И.Коротченко.

Ранее главный научный сотрудник 12 Центрального НИИ Минобороны РФ Сергей Перцев рассказал, что Россия ведет усовершенствование конструкции крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник", ведется подготовка ее летных испытаний. До этого в Минобороны сообщали, что "Буревестник" является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем ПРО, ее создание идет по графику, отмечает агентство.

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