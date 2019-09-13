Американские бомбы и БПЛА теперь корректируют с помощью iPad

Недавно американские военные провели значимый эксперимент, в рамках которого впервые была отработана многоступенчатая система управления огнем с широкой свободой действия искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание Huanqiu.

Источник изображения: topwar.ru

Тестирование новой системы осуществлялось в калифорнийской пустыне Мохаве в конце августа текущего года. Главной целью эксперимента являлась проверка способности корректировки огня в автоматическом режиме.

Как отмечается, в ходе испытания в многоцелевом вертолете сил специальных операций MH-47 (создан на базе "Чинука") находился оператор, который использовал планшет iPad для управления планирующей мини-бомбой GBU-69. Данный интеллектуальный боеприпас, в свою очередь, направлял команды разведывательно-ударному БПЛА MQ-1C Grey Eagle, корректируя его огонь. Как утверждается, Пентагон разработал данную систему управления в течение девяти месяцев.

Американская сторона заявила, что эксперимент продемонстрировал стремительное развитие технологии как в плане летальности, так и в плане дальности

- указывает издание.

Как можно понять из сказанного, была отработана четырехступенчатая система управления огнем: оператор – бомба – БПЛА – боеприпас БПЛА. Данный прием отличается высоким уровнем автоматизации, так как после первоначальной команды, данной человеком, ИИ корректирует огонь самостоятельно. Кроме того, многоступенчатость позволяет существенно увеличить операционную дальность при ведении огня.