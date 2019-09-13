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13.09.2019
Военное обозрение

Украина обогнала Россию в деле восстановления Ми-14

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Ми-14 является прекрасно зарекомендовавшей себя в отечественном воздушном флоте машиной, которая проявила себя как при проведении поисково-спасательных мероприятий, так и при обнаружении подводных лодок неприятеля. Однако пока в России решается вопрос о возвращении вертолета-амфибии в строй, на Украине уже ведутся поставки данной техники.

Источник изображения: topwar.ru

Как отмечается в сообщении Минобороны незалежной, до конца 2019-го ВМС будет передан отремонтированный противолодочный вертолёт Ми-14ПЧ, который поступит в распоряжение 10-й бригады морской авиации. Возрождают его на мощностях Конотопского авиаремонтного завода "Авиакон".

Это предприятие после захвата российскими оккупантами Севастопольского авиаремонтного завода освоило ремонт вертолетов Ми-14. До сих пор ремонт вертолетов этого типа проходил только в Крыму

- сказано в заявлении военного ведомства.

Утверждается, что Ми-14ПЧ проходит не только капремонт, но и модернизацию. По итогам выполненных работ вертолет будет оборудован метеолокатором, многофункциональной аппаратурой навигации и связи, навигационном индикатором, новыми системами внутренней связи, сигнализатором обледенения, компасом, специальными антеннами и прочим оборудованием.

Ми-14ПЧ является противолодочной моделью, которая может как уничтожать субмарины (бомбами и торпедами), так и обозначать зону их присутствия (радиогидроакустическими буями) для сторонних средств поражения.

В 2017 году уже был замечен в полете один из Ми-14ПЧ, который был вывезен из Крыма после его воссоединения с РФ. Пребывая на полуострове, он находился в нерабочем состоянии. При этом в России все машины данного типа сняты с вооружения. Периодически озвучиваются идеи вернуть их в строй. Но пока что в этом деле Украина обгоняет своего соседа, то есть - Россию.

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Страны
Польша
Россия
Украина
Продукция
Ми-14
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