Турция представила улучшенную платформу для легкого танка и БМП

На выставке DSEI 2019 Турция представила улучшенную версию платформы для легкого танка и БМП Tulpar.

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В эти дни в Лондоне проходит Международная выставка продукции ВПК DSEI 2019. На ней уже был подписан ряд важных договоров. В частности, "Военное обозрение" писало вчера о подписании контракта на вступлении Италии в британскую программу разработки истребителя шестого поколения Tempest. Кроме того, выставка служит витриной последних достижений оборонной промышленности разных стран.

Турция, последнее время активно развивающая свою оборонную промышленность, представлена на выставке 42 компаниями. Среди прочего, она презентовала доработанную версию платформы "Тулпар".

Производитель концептуальной машины стала компания Otokar. Прототип БМП был представлен в 2013 году, а танка - в 2018. Утверждается, что Tulpar создавался с учетом требований зарубежных заказчиков.

Востребованность платформы будет только расти

Руководство концерна-разработчика уверено в незаменимости легких танков для разведки боем и огневой поддержки. БМП же должно стать дополнением к ОБТ "Алтай" на поле боя. Генеральный директор корпорации Otokar считает, что потребность в машинах такого типа будут только расти.

Танк укомплектован башней 3105 CMI Cererill. Новый "Тулпар" вооружен пушкой с автоматом заряжания, которая может вести огонь посредством всех 105-миллиметровых боеприпасов НАТО. БМП имеет 30-мм автоматическую пушку.

В танковой версии платформа имеет размеры 7,23 м в длину и 3,45 м в ширину, а также вес до 42 т. Экипаж машины состоит из трех человек, включая командира, наводчика и механика-водителя. Утверждается, что модульная платформа разработана для работы в неблагоприятных климатических условиях и сложных условиях местности.

"Тулпар" оснащен системой навигации и позиционирования, комплексом радиосвязи, дисплеем для водителя, камерами дневного и ночного видения, а также автоматической системой натяжения гусениц.

Дополнительное оборудование и системы включают вспомогательный блок питания, систему предварительного прогрева, систему командования, управления, связи и информации (C3I) и систему ситуационной осведомленности.

И танк, и БМП

Орудийный модуль CMI Cockerill 3105 включает 105-миллиметровую пушку с автоматом заряжения, а также башенным пулеметом (7,72-мм/12,7-мм). Основное орудие может вести огонь семи типами 105-мм боеприпасов НАТО и управляемыми противотанковыми ракетами Falarick (GLATGM). За работу по целям отвечает система управления огнем нового поколения (FCS).

Falarick - ракета калибра 105 мм, оснащенная системой наведения по лазерному лучу. ПТУР может поражать статические и стационарные бронированные цели, вертолеты и укрепления на расстоянии до 5 км. Ракета несет тандемную боеголовку с зарядом, способным поражать цели, защищенные 550-мм броней, а также снабженные динамической защитой.

Модульность во всем

TULPAR оснащен модульной броней, которую можно менять в зависимости от уровня угрозы. В частности, она может быть улучшена до уровня STANAG5. У него миноустойчивая сварная конструкция, а также амортизирующие сиденья.

На машине установлен восьмицилиндровый дизельный двигатель V8 с турбонаддувом и водяным охлаждением мощностью 720 л.с. (530 кВт). Двигатель соединен с автоматической коробкой передач с шестью передними и четырьмя задними передачами.

Торсионная подвеска включает в себя гидравлические амортизаторы и семь сдвоенных колес с резиновыми шинами с каждой стороны. Ходовая часть также включает сменные колодки и автоматическую систему натяжения гусеницы.

Платформа TULPAR может двигаться с максимальной скоростью 70 км/ч по дороге, дальность хода примерно 600 км. Он может преодолевать препятствия высотой 0,8 м и траншею шириной 2,6 м. Платформа может преодолевать уклоны до 60%.