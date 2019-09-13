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13.09.2019
Известия.ru

Минобороны передали документы для принятия на вооружение пистолета "Удав"

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Министерству обороны России переданы документы, необходимые для принятия новейшего пистолетного комплекса "Удав" на вооружение. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщила пресс-служба "Ростеха".

"Новый 9-миллиметровый самозарядный пистолет (СП) успешно завершил опытную войсковую эксплуатацию (ОВЭ), которая началась в мае этого года", — говорится в сообщении, опубликованном в четверг, 12 сентября.

Отмечается, что в марте 2016-го пистолет прошел предварительные, а в декабре 2018-го — государственные испытания.

Ранее 12 сентября об окончании войсковых испытаний журналистам сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов заявил, что оружие получило литеру "О1".

1 марта генеральный директор ЦНИИточмаш Альберт Баков отметил, что гражданская версия "Удава" может появиться не ранее 2020 года. Оружие будет стоить минимум €250.

Самозарядный пистолет "Удав" рассчитан на 18 патронов. Калибр оружия — 9 мм, вес — 780 г. Специально для него были разработаны два новейших патрона — дозвуковой и повышенной пробиваемости.

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