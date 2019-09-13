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13.09.2019
Интерфакс-АВН

Учение "Центр-2019" предполагает конфликт с вымышленным экстремистским государством на юго-западе России - Минобороны РФ

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Учения "Восток-2018"
Учения "Восток-2018".
Источник изображения: topwar.ru

Москва. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Замысел стратегического учения "Центр-2019" предполагает вооруженный конфликт с вымышленным государством на юго-западе России, которое разделяет экстремистские идеи, сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

В основе условной военно-политической обстановки на учении "Центр-2019" - эскалация влияния исламского экстремизма на территории стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии с расширением конфликтного потенциала в центральноазиатский регион, сказал Фомин на брифинге для иностранных военных атташе в четверг.

"На юго-западе Российской Федерации создано условное государство. Его руководство разделяет экстремистские идеи лидеров международных террористических организаций", - сказал Фомин.

"Военно-политический курс вымышленного государства направлен на сближение с различными экстремистскими движениями и способствует распространению радикального исламизма на территории соседних государств", - сказал заместитель министра обороны РФ.

"Обладая развитыми вооруженными силами, условная страна предпринимает попытки давления, в том числе силового, на Российскую Федерацию и, в конечном итоге, эскалация напряженности перерастает в вооруженный конфликт", - сообщил он.

Фомин назвал тему стратегического учения: "Применение группировок войск коалиции государств при решении задач борьбы с международным терроризмом и обеспечении военной безопасности на центральноазиатском стратегическом направлении".

По словам Фомина, основные учебные цели - демонстрация готовности Вооруженных сил России и государств центральноазиатского региона к защите национальных интересов, а также повышение совместимости и уровня взаимодействия в ходе решения совместных задач по сохранению мира, защите интересов и обеспечению безопасности в регионе.

Фомин сообщил, что практические действия войск пройдут на полигонах: "Аданак", "Тоцкий", "Донгуз", "Чебаркульский", "Алёйский", "Юргинский", полигонах ВВС и войск ПВО: "Ашулук", "Сафакулево" на территории Российской Федерации и в акватории Каспийского моря.

"Предполагается на полигонах государств-партнеров отработать по отдельным планам эпизоды ведения борьбы с незаконными вооруженными формированиями", - сообщил Фомин.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в стратегическом командно-штабном учении задействуют около 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц техники и вооружения. В учении примут участие военные из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Китая и Пакистана. Основные этапы розыгрышей практических действий войск пройдут на территории Российской Федерации.

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