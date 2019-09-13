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13.09.2019
Интерфакс-АВН

Стратегическое учение "Центр-2019" не нарушает международных обязательств России - Минобороны

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Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин
Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
Источник изображения: © Алексей Ерешко/ТАСС

Москва. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Количество военнослужащих и техники, привлекаемых к стратегическому учению "Центр-2019", не нарушает международных обязательств России, заявили в руководстве Минобороны РФ.

"Изложенные подходы соответствуют соблюдению принципа максимальной открытости и не затрагивают межгосударственных отношений с нашими зарубежными партнерами", - сказал заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в четверг на брифинге для иностранных военных атташе.

По его словам, на полигонах "Тоцкий" и "Аданак" в европейской части России в зоне применения Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, а также на полигоне "Донгуз" будут задействованы до 12950 человек (из них военнослужащих РФ - до 10700 человек, иностранных государств - до 2250 человек), до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. Страны ОБСЕ также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции. Документ нацелен на дальнейшее укрепление доверия и безопасности между странами-участницами (ОБСЕ включает 57 стран в Европе, Азии и Америке).

Стратегическое учение "Центр-2019" пройдет с 16 по 21 сентября.

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Фомин Александр
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