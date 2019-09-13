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13.09.2019
Lenta.ru

Названо условие покупки Су-57 Индией

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Источник изображения: Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Индийская сторона возобновит сотрудничество с российской по созданию собственного истребителя пятого поколения тогда, когда Су-57 получит двигатель второго этапа. Такое мнение выразил военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

"Напомню о фактах: Т-50, а теперь Су-57, уже летает и запускается в серию, создание индийского самолета приостановлено. Пока у Су-57 не появится новый, более мощный двигатель", — уверяет автор. По его мнению, "дружба и партнерство [между Дели и Москвой] не бывают без шероховатостей, преодолевая которые, получаешь наибольший эффект и лучший результат".

В июле главный маршал авиации Военно-воздушных сил (ВВС) Индии Бирендер Сингх Дханоа заявил, что Дели рассмотрит вариант с приобретением Су-57 после того, как он будет принят на вооружение в российских Вооруженных силах (ВС).

В том же месяце вице-премьер Юрий Борисов заявил, что серийным Су-57, в настоящее время получающим двигатели первого этапа АЛ-41Ф-1, впоследствии будут заменены силовые агрегаты — на двигатели второго этапа ("Изделие 30").

В апреле 2018 года Jane's 360 сообщило, что Индия приостановила сотрудничество с Россией по проекту FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающему создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
FGFA
АЛ-41Ф
ПАК ФА
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Истребитель 5 поколения
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