Минпромторг определил разработчика нового самолета на замену Ан-2

Новый разработчик легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2 определен. Как сообщили в Минпромторге, по итогам открытого конкурса им стал "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА).

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Ранее анонсированный выбор нового разработчика легкого многоцелевого самолета (ЛМС) на замену Ан-2 состоялся, им стал Уральский завод гражданской авиации, выигравший в открытом конкурсе, пишет РИА Новости.

О решении замены Ан-2 новым самолетом было заявлено в августе этого года. Сообщалось, что будет разработан легкий многоцелевой самолет, способный обеспечить пассажирские и грузовые перевозки на региональном уровне. Также было заявлено, что планировавшийся ранее к серийному выпуску с 2021 года одномоторный самолет ТВС-2ДТС "Байкал", разработанный Сибирским НИИ авиации на базе "Кукурузника", выпускаться не будет, а наработки по нему пойдут на создание нового самолета.

В то же время Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), в рамках программы создания нового самолета на замену Ан-2, вышел с предложением создать одномоторный моноплан на 9 пассажиров. По словам главного конструктора завода по самолетостроению Вадима Демина, новый ЛМС должен быть монопланом с высоко расположенным подкосным крылом. Такая схема, по его мнению, по сравнению с бипланом, проще в изготовлении, обслуживании и ремонте, а также имеет большее аэродинамическое качество и, соответственно, лучшие крейсерские характеристики.

Благодаря такой конструкции планера самолет будет иметь максимальную взлетную массу 4800 кг, что в 1,5 раза меньше, чем у ТВС-2ДТС (7400 кг). Это соответствует нормам, которые устанавливают ограничения по весу для легких одномоторных самолетов

- заявил он.

Как ранее сообщили в Минпромторге, работы по новому самолету начнутся уже в этом году, первый опытный образец самолета для статических испытаний должен быть готов до декабря следующего года.