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13.09.2019
Российская газета

Британия назвала назвала самое опасное оружие России

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Источник изображения: rg.ru

Джулиан Болл, помощник по потенциалу и боеготовности начальника штаба ВВС Великобритании, назвал зенитно-ракетный комплекс С-400, береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и оперативно-тактический комплекс "Искандер" самыми опасными видами российского вооружения. Это заявление он сделал в ходе 9-й международной выставки оборонных систем и оборудования DSEI 2019 в Лондоне.

Выступление Джулиана Болла процитировал портал Jane's 360. Коммодор ВВС пояснил, что сейчас Великобритания пытается противостоять созданным Россией при помощи указанных комплексов зонам ограничения доступа и маневра. Речь идет о концепции сдерживания противника A2/AD, когда создается повышенная опасность для перемещения сил противника на защищаемую территорию. Джулиан Болл подчеркнул, что есть сомнения в том, что Великобритания сможет оперативно реагировать на эти вызовы.

В качестве возможных мер противостояния он назвал разработки в сфере искусственного интеллекта, новых видов оружия, изменение тактики ведения боевых действий, а также совершенствование процессов обучения.


Майя Бирюкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Великобритания
Россия
Продукция
Бастион
Искандер
С-400 Триумф
Проекты
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