Британия назвала назвала самое опасное оружие России

Джулиан Болл, помощник по потенциалу и боеготовности начальника штаба ВВС Великобритании, назвал зенитно-ракетный комплекс С-400, береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и оперативно-тактический комплекс "Искандер" самыми опасными видами российского вооружения. Это заявление он сделал в ходе 9-й международной выставки оборонных систем и оборудования DSEI 2019 в Лондоне.

Выступление Джулиана Болла процитировал портал Jane's 360. Коммодор ВВС пояснил, что сейчас Великобритания пытается противостоять созданным Россией при помощи указанных комплексов зонам ограничения доступа и маневра. Речь идет о концепции сдерживания противника A2/AD, когда создается повышенная опасность для перемещения сил противника на защищаемую территорию. Джулиан Болл подчеркнул, что есть сомнения в том, что Великобритания сможет оперативно реагировать на эти вызовы.

В качестве возможных мер противостояния он назвал разработки в сфере искусственного интеллекта, новых видов оружия, изменение тактики ведения боевых действий, а также совершенствование процессов обучения.

Майя Бирюкова