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13.09.2019
ТАСС

Вертолеты ЮВО уничтожили командный пункт "противника" на учениях в Карачаево-Черкесии

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Ми-28Н "Ночной охотник"
Ми-28Н "Ночной охотник".
Источник изображения: © Ростислав Кошелев/ТАСС

В учениях было задействовано около 10 боевых вертолетов, свыше 40 военнослужащих летного состава и подразделений обеспечения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сентября. /ТАСС/. Экипажи ударных вертолетов Южного военного округа (ЮВО) уничтожили командный пункт условного противника в рамках учений в Карачаево-Черкесии. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе ЮВО.

"Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н "Ночной охотник" авиационного полка ЮВО уничтожили командный пункт условного противника на горном полигоне в Карачаево-Черкесии в рамках двусторонних ротных тактических учений", - говорится в сообщении.

По легенде учений на территории одного из регионов на юге страны был обнаружен защищенный замаскированный командный пункт условного противника.

"Экипажи армейской авиации в составе звена совершили несколько учебно-боевых вылетов и пуском неуправляемых авиационных ракет уничтожили до 20 единиц военной техники, а также объектов инфраструктуры условного противника", - рассказали в пресс-службе.

По данным ЮВО, в учениях было задействовано около 10 боевых вертолетов, свыше 40 военнослужащих летного состава и подразделений обеспечения, израсходовано около 700 боеприпасов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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