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13.09.2019
Известия.ru

Разведка США заподозрила Россию в ускорении работ над "Буревестником"

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Разведка Соединенных Штатов считает, что Россия наращивает темпы работы над крылатыми ракетами неограниченной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой "Буревестник" и поставит их на вооружение раньше, чем планировалось — в течение шести лет. Об этом со ссылкой на источник в американской разведке сообщил телеканал CNBC.

Отмечается, что "Буревестник" якобы тестировался один раз в начала 2019 года, остальные четыре попытки были осуществлены в период с ноября 2017 года по февраль 2018 года. Самый длинный испытательный полет, по информации разведки США, длился около двух минут, ракета пролетела более 13,5 км, а самый короткий полет продолжался четыре секунды на расстояние 8,05 км. При этом источники телеканала считают, что испытания завершились неудачно, пишет ТАСС.


Решение о начале разработки российской межконтинентальной крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник" было принято в декабре 2001 года после выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года. Впервые о появлении такого оружия президент России Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Ракета получила свое название по результатам открытого голосования, проведенного на сайте Минобороны России.

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