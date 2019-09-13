Российский Су-35С решительно подвинет F-35 США в небе Ближнего Востока

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Российский истребитель поколения 4++ Су-35, вероятно, до 2021 года появится в составе военно-воздушных сил Арабской Республики Египет.

Известный египетский военный обозреватель Mahmoud Gamal, в своем Твиттере предположил, каким будет парк истребителей его страны в 2020-21 годах.

Как видно на этой иллюстрации, основу по-прежнему составят американские F-16 различных модификаций (Block 15/32/40/52), всего их будет 220 машин.

На втором месте окажутся российские MиГ-29M/M2, 45 единиц (правда, одна уже потеряна).

Затем 24 французских Rafale DM и столько же Су-35С. Как ожидается, в строю останется 15 Mirage-2000.

В то же время не упоминаются находящиеся на вооружении Mirage 5, F-4E Phantom II, МиГ-21 и китайские F-7. Маловероятно, что уже в следующем году командование от них избавится.

Что же касается Су-35С, если эта крылатая машина появится в Египте, то ее присутствие существенно увеличит боевые возможности ВВС АРЕ. Считается, что данный самолет вполне может конкурировать даже с F-35I.

Дмитрий Лемешко