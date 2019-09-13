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13.09.2019
ИноСМИ

Грузия online: Расмуссен предложил способ принять Грузию в НАТО

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Андерс Фог Расмуссен
Андерс Фог Расмуссен.
Источник изображения: © AP Photo, Virginia Mayo

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен заявил, что Грузия должна начать дискуссии о том, будет ли приемлемо для нее присоединится к НАТО без действия пятой статьи устава организации на оккупированных территориях, сообщает "Грузия online". "Грузия может рассмотреть вопрос о вступлении в НАТО без охвата пятой статьей нелегально оккупированных территорий", - заявил Расмуссен.

"Предлагаю, давайте выйдем из тупика по вопросу о членстве Грузии в НАТО, - написал Расмуссен в своем микроблоге Твиттер. - Грузия может рассмотреть вопрос о вступлении в НАТО без охвата пятой статьей нелегально оккупированных территорий. Это покажет России, что создание замороженных конфликтов не может навсегда заморозить будущее Грузии".

В Грузии заявление Расмуссена оценили как значимое. "Барьер, который называется 5-й статьей, можно использовать более гибко. Носящая пророссийский нарратив сторона постарается интерпретировать заявление Расмуссена так, будто бы мы должны отказаться от территорий, и только в таком случае произойдет вступление в НАТО", - заявил эксперт Гия Хухашвили.

Вице-спикер парламента Грузии Ирма Инашвили выступила с абсолютно непонятными заявлениями. "Пророссийские силы, разумеется, постараются дать свою интерпретацию заявлению Расмуссена, и еще вызвать ажиотаж в стране", - заявил политик.

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