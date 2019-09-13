Застряли на границе: что не так в отношениях Минска и Киева

Почему Лукашенко решил отгородиться от Украины

Белоруссия перекрыла границу с Украиной из-за потока оружия. Об этом на конференции по борьбе с терроризмом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко. "Там, где оружие в руках у людей, и особенно у людей, националистически настроенных, жди терроризма", — предупредил он. "Известия" разбирались в ситуации и особенностях взаимодействия Минска и Киева.

"Хлынул поток оружия"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о критической ситуации на границе с Украиной. "Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу, наглухо. Почему? Хлынул поток оружия", — сказал он. Белорусский лидер добавил, что Минск ведет себя более строго с украинцами, чем с гражданами стран — членов Североатлантического альянса, "который для нас всегда, с давних времен якобы казался врагом номер один".

По контексту выступления Лукашенко можно понять, что он говорил о периоде, когда конфликт в Донбассе был в разгаре. Сейчас же обстановка не такая напряженная. Об этом же заявили украинские официальные лица. "Пограничники не фиксируют скопление очередей граждан и транспорта на выезд с Украины в направлении Белоруссии, которые были бы связаны с пристальной работой белорусских пограничников. Мы также не фиксируем увеличение отказов гражданам в пересечении границы", — сообщил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Патруль Мозырского пограничного отряда на контрольно-следовой полосе белорусско-украинской границы Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Он добавил, что попыток провезти через границу оружие стало меньше. По словам Демченко, за восемь месяцев 2019 года украинские пограничники выявили 38 единиц оружия. "Эта цифра в разы меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Необходимо отметить, что из этих 38 единиц 20 следовали именно на Украину, т.е. их пытались провезти именно с территории Белоруссии", — сказал он. Представитель госпогранслужбы подчеркнул, что из 18 единиц оружия, которые пытались вывезти с Украины, только одно было огнестрельным, остальные же — охотничьи, газовые, холодные или пневматические.

В Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии отметили, что пункты пропуска сейчас работают в повседневном режиме. "Граждане могут свободно пересекать границу по документам, дающим право на выезд за рубеж. Граница закрыта для незаконопослушных граждан и преступных элементов", — сказал официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

Гриб и резолюции

Приграничный вопрос Александр Лукашенко поднимает не первый раз. Осенью 2018 года он уже заявлял о тяжелой ситуации. "Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие", — говорил тогда белорусский лидер. Интересно, что тогда в ГПК Белоруссии косвенно опровергли слова президента. Председатель погранслужбы Анатолий Лаппо тогда сказал, что организованные каналы контрабанды оружия и боеприпасов отсутствуют.

Павел Гриб в Северо-Кавказском окружном военном суде во время оглашения приговора, Ростов-на-Дону, 22 марта 2019 года Источник изображения: Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Сложным для отношений Киева и Минска является не только приграничный вопрос. Белоруссия на международных площадках неизменно голосует против инициатив соседнего государства. Так, три года подряд Белоруссия на Генассамблее ООН выступает против резолюции о нарушении прав человека в Крыму. Заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко такое поведение называла "ножом в спину". Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко предлагал перенести переговоры по Донбассу в другую столицу.

Отдельная череда претензий связана с судьбой украинских граждан в Белоруссии. Самым известным в этом смысле стало задержание в августе 2017 года в Гомеле студента Киево-Могилянской академии Павла Гриба. Его обвинили в подготовке теракта и передали в Россию. В марте 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал Павла Гриба виновным в содействии террористической деятельности и приговорил к шести годам колонии. Украинец заявил о своей невиновности и объявил голодовку. 7 сентября вместе с еще 34 украинцами в рамках обмена пленными Гриб вернулся на родину.

Полный бак для Украины

Точек соприкосновения тоже немало. Экономические связи двух стран постепенно укрепляются. Три года подряд на 16–20% растет товарооборот. В 2016 году объем двусторонней торговли составил $3,8 млрд, в 2017 году — $4,6 млрд, в 2018-м он достиг $5,3 млрд. При этом Украина покупает у Белоруссии гораздо больше, чем продает. В первом полугодии 2019 года Белоруссия экспортировала товаров на $1,8 млрд, а импортировала на $843 млн.

Основным белорусским товаром остается российская нефть. Доля Минска в украинском импорте бензинов в 2018 году составляла 80%, в импорте дизтоплива — 40%. Ситуация изменилась после того, как Россия перекрыла реэкспорт топлива из Белоруссии на Украину. По итогам первого полугодия 2019 года импорт бензинов из Белоруссии на Украину по сравнению с этим же периодом 2018 года сократился на четверть. Поставки дизтоплива почти не изменились — увеличились на 0,1%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Растет спрос на белорусские калийные и азотные удобрения. Всё более уверенно на украинском рынке чувствуют себя белорусские автопроизводители. Минск продает Киеву также шины, металлопродукцию, холодильники и морозильники, пластмассовую тару, чулочно-носочные изделия, полимеры этилена, синтетические волокна, продукты питания. В 2019 году Украина впервые в период сбора урожая начала закупать в Белоруссии овощи.

Осуществляется взаимодействие в военно-технической сфере. Прямо госпредприятия Белоруссии с Киевом не торгуют. Минск поставляет материалы, из которых на месте, в том числе на совместных предприятиях, производится оружие, военная техника или амуниция. Например, шасси МАЗ-5434 используется украинскими производителями при создании бронеавтомобиля "Варта". Наращиваются поставки частей двигателей, шасси, коробок передач, аккумуляторов.

Усы для сына Лукашенко

Для межгосударственного взаимодействия на постсоветском пространстве большое значение имеют личные отношения политических лидеров. С Петром Порошенко белорусский президент легко находил общий язык. С Владимиром Зеленским такого взаимопонимания пока не достигнуто. Ожидать чего-то другого сложно, ведь нынешний украинский лидер, будучи комиком, не раз примерял на себя образ Лукашенко, а тот к пародиям относится крайне негативно.

В ходе одного из выступлений в 2015 году Зеленский комментировал очередные выборы президента Белоруссии. "11 октября состоится продление полномочий Александра Григорьевича. Хотя местные по ошибки всё еще называют мероприятие выборами. В этом году Лукашенко создал небольшую интригу: подал документы в избирком последним. Скорее всего, записывал обращение по поводу своей победы. Сместить Лукашенко с его поста мог бы сын Николай, но тот еще не успел отрастить усы", — шутил нынешний президент Украины.

Александр Лукашенко с сыном Николаем Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Эксперт Международного центра политического анализа и информационной безопасности Дмитрий Болкунец говорит "Известиям", что еще одна причина взаимной настороженности — большая разница в возрасте, менталитете и мировоззрении политиков. "Зеленского можно назвать постсоветским человеком. Он вырос в свободной и независимой Украине. Лукашенко человек глубоко советский. Он олицетворяет опытного человека, управленца. Хотя многие считают, что именно Лукашенко вдохновил авторитарные замашки Зеленского", — говорит собеседник. Он добавляет, что улучшить взаимопонимание поможет личная встреча президентов. Она должна состояться в начале октября в Житомире, где пройдет второй форум регионов Белоруссии и Украины.

Игорь Кармазин