"Готовимся к войне": Польша вооружится F-35 против России

США продадут Польше 32 истребителя F-35

США продаст Польше 32 истребителя F-35 на сумму $6,5 млрд. В Вашингтоне заявили, что это уменьшит зависимость Варшавы от российского оборудования. Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак благодарил США за помощь в "сдерживании восточного агрессора". Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял о напряженности международной военно-политической обстановки из-за увеличения присутствия НАТО в Польше.

Госдепартамент США заявил, что одобрил продажу Польше 32 истребителей Lockheed Martin F-35 на сумму $6,5 млрд. По словам представителя Госдепартамента, эта продажа увеличит вклад Польши в НАТО и уменьшит зависимость страны от российского оборудования, передает Reuters.

В апреле Пентагон заявил конгрессу, что рассматривает возможность продажи самолетов также Греции, Румынии, Испании и Сингапуру. Тогда же США начали процесс исключения Турции из многонациональной программы F-35 после того, как Анкара заявила, что продолжит закупку российской системы противовоздушной обороны С-400, которая, по словам представителей НАТО, несовместима с F-35.

Неделей ранее глава правящей партии республики "Право и справедливость" (ПиС) Ярослав Качиньский заявил, что Польша "хочет мира", но "готовится к войне". Он уточнил, что изначально на территории Польши не планировалось постоянное присутствие американских войск в рамках НАТО, но геополитическая ситуация и политика Москвы последних лет "привела к изменению позиции наших западных союзников, в частности США".

"Это было предметом наших усилий. В конце концов, у нас есть войска, состоящие из солдат из разных стран", - подчеркнул Качиньский.

По его словам, это положительно сказалось на оснащении польской армии, которая "начала вооружаться и стала способной бороться с трудным противником".

"Если мы думаем об обороне, то мы всегда говорим о том, что другие защищают того, кто сам умеет защищаться. И отсюда наши усилия, чтобы укрепить наши вооруженные силы, расширить и, прежде всего, лучше их вооружить", - пояснил политик.

Польша и США в конце прошлого месяца договорились о том, что на территории республики появятся шесть новых мест размещения американских войск, сообщил министр национальной обороны Мариуш Блащак.

"Мы говорили о новых дислокациях для американской армии

- мы уже договорились о шести и говорили о седьмом месте", - отметил глава ведомства.

Он пояснил, что на этих локациях будет размещена как минимум тысяча солдат. По словам Блащака, на переговорах с теперь уже экс-советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном они обсудили разные сферы "самых лучших в истории" польско-американских отношений.

О намерении создать шесть точек для размещения военных из США министр обороны сообщал еще в середине июня в эфире "Польского радио". Он уточнил, что это предусмотрено в достигнутом между республикой и Вашингтоном соглашении о расширении военного присутствия Соединенных Штатов на польской территории.

По словам главы оборонного ведомства, точная локализация американских военных будет определяться соглашением обеих сторон.

"Важно усилить восточный фланг НАТО, а значит и восточный фланг нашей страны, чтобы сдерживать возможного агрессора", - заявил Блащак.

Президент России Владимир Путин во время срочного совещания с членами Совета безопасности назвал размещение запрещенных ДРСМД американских пусковых установок на базе ПРО в Румынии и их предстоящее развертывание в Польше прямым нарушением этого договора.

Российский лидер подчеркнул, что эти действия затрагивают интересы России. Вместе с тем президент заверил, что Москва не намерена вступать в гонку вооружений и готова вести конструктивный диалог с США.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства также заявил о напряженности военно-политической обстановки на Западном стратегическом направлении.

Он обратил внимание на то, что присутствие НАТО увеличивается в Польше и Румынии, передает НСН.

Польский министр иностранных дел Яцек Чапутович же заявил, что американские солдаты гораздо больше нужны в Польше, чем на территории Западной Европы, их присутствие необходимо для того, чтобы сдерживать Россию.

"Мы должны быть готовы к ситуациям, в которых Россия все еще захочет нарушить международное право или проводить агрессивную политику. Россия дважды подумает об использовании военных средств, если увидит присутствие международных войск в Польше, особенно - американских военных", - уверен Чапутович.

Он также пояснил, что намерение Трампа сократить американский военный контингент в Германии, нарастив его в Польше с 4,5 до 5,5 тысяч человек, является решением Вашингтона, и Варшава, "всерьез обеспокоенная своей безопасностью", не будет его оспаривать.

"У США есть 35 тысяч солдат в Германии и 17 тысяч гражданских служащих в армии. Кроме того, здесь имеется стратегическая инфраструктура: военный госпиталь в Ландштуле, авиабаза в Рамштайне и операционный центр по Европе и Африке в районе Штутгарта", - пояснил диспозицию глава польского внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем, руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью немецкому таблоиду Bild подчеркнул, что

переброска американских войск из Германии в Польшу будет нарушением Основополагающего акта Россия - НАТО,

передает ФАН.

Увеличение численности американского контингента на польской территории противоречит акту Россия - НАТО, подтверждал глава МИД России Сергей Лавров.

"Это отражает курс Соединенных Штатов на слом всех договоренностей в сфере безопасности, которые существовали в евроатлантическом регионе. В данном случае речь идет о подрыве одного из ключевых положений Основополагающего акта между Россией и НАТО, в соответствии с которым существенные боевые силы на территории новых членов НАТО не размещаются на постоянной основе", - обращал внимание дипломат.

Рафаэль Фахрутдинов