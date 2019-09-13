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13.09.2019
Интерфакс-АВН

Россия намерена поставить "Буревестники" на вооружение в течение шести лет, несмотря на неудачные испытания - разведка США

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Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник"
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник".
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Вашингтон. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Российские специалисты, несмотря на неудачи на испытаниях, собираются поставить на вооружение крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой "Буревестник" в течение ближайших шести лет, сообщает в среду телеканала CNBC со ссылкой на оценки разведки США.

"По оценке американской разведки, российская ракета с ядерной силовой установкой и с так называемой неограниченной дальностью будет готова к войне в течение ближайших шести лет. Это несколько быстрее, нежели ожидалось до сих пор", - отмечается в сообщении на сайте телеканала.

В нем подчеркивается, что РФ планирует ускорить разработку, несмотря на то, что испытания ракеты до сих пор не давали позитивных результатов.

Так, по данным США, с ноября 2017 по февраль 2018 год было проведено четыре пуска "Буревестника", причем все они провалились.

"США пришли к выводу, что максимальная достигнутая дальность полета составила 35,4 км. Полет продлился чуть дольше двух минут, после чего ракета потеряла управление и разбилась", - пишет CNBC. Наименее удачный полет продлился всего четыре секунды: ракета преодолела всего около 8 км.

Согласно американским данным, причиной неудач стали проблемы с запуском ядерной установки.

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Страны
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
ЯЭУ
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