Россия испытала радиофотонную РЛС

Российские военные получат радиофотонные радиолокационные станции (РЛС), позволяющие в оптическом диапазоне составлять трехмерный портрет малоразмерных целей, пишут "Известия".

Согласно газете, первый прототип радара на дискретных радиофотонных элементах уже создан, а в его испытаниях принимали участие специалисты Минобороны. "Во время эксперимента локатор отслеживал траекторию малоразмерного беспилотника. Был проведен полный анализ его работы, на основе которого определены направления дальнейших исследований", — сказал глава концерна "Радиотехнические и Информационные Системы" ("РТИ Системы") Максим Кузюк.

Он добавил, что разработка такой системы требует новой компонентной базы, в том числе фотонные интегральные схемы.

В июле 2018 года The National Interest написал, что создаваемые в России радиофотонные РЛС могут стать "убийцей" стелс-самолетов.

В июле 2017 года советник первого заместителя гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Владимир Михеев сказал, что для боевой авиации шестого поколения будет создан радар, построенный на принципах радиофотоники.