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13.09.2019
Lenta.ru

Россия испытала радиофотонную РЛС

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Архивное фото
Архивное фото.
Источник изображения: Фото: Олег Харсеев / "Коммерсантъ"

Российские военные получат радиофотонные радиолокационные станции (РЛС), позволяющие в оптическом диапазоне составлять трехмерный портрет малоразмерных целей, пишут "Известия".

Согласно газете, первый прототип радара на дискретных радиофотонных элементах уже создан, а в его испытаниях принимали участие специалисты Минобороны. "Во время эксперимента локатор отслеживал траекторию малоразмерного беспилотника. Был проведен полный анализ его работы, на основе которого определены направления дальнейших исследований", — сказал глава концерна "Радиотехнические и Информационные Системы" ("РТИ Системы") Максим Кузюк.

Он добавил, что разработка такой системы требует новой компонентной базы, в том числе фотонные интегральные схемы.

В июле 2018 года The National Interest написал, что создаваемые в России радиофотонные РЛС могут стать "убийцей" стелс-самолетов.

В июле 2017 года советник первого заместителя гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Владимир Михеев сказал, что для боевой авиации шестого поколения будет создан радар, построенный на принципах радиофотоники.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КРЭТ
РТИ им. Минца
РТИ ОАО
Проекты
БПЛА
ИТ
Фотоника
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