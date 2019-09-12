Россия и Китай не угрожают безопасности США, заявили в Совфеде

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Никакая угроза в адрес США от России и Китая не исходит, утверждая обратное, американские власти манипулируют своими гражданами, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон был вынужден увеличить военные расходы во многом из-за России и Китая.

"Очевидно, что никакая угроза от России и Китая в адрес США не исходит. Мы сконцентрированы на внутренних вопросах, на развитии экономики и социальной сферы, на улучшении жизни граждан. Всё для того, чтобы защитить себя и наших союзников на международной арене, у нас есть. А милитаризировать бюджет и промышленность мы не стремимся, так как не собираемся ни на кого нападать", - сказал Бондарев, подчеркнув, что нынешнее напряжение в российско-американских отношениях, не является "нашей инициативой и нашей виной".

Как отметил глава комитета, американская власть: и президент, и Госдепартамент, и законодатели – для сохранения лица, для того чтобы заручиться народной поддержкой и не утратить вотум доверия, придумывает "мнимые угрозы" со стороны двух ядерных держав.

"Убедительно? Для профессионалов – нет. Для сведущих людей – нет. Но для обывателей, особо не погружающихся в суть вопроса, такое объяснение вполне пригодно. Ведь американская власть не особо уважает своих граждан, манипулирует их интересами", - сказал парламентарий.

Он полагает, что подобные заявления вызваны во многом утратой США их позиций на мировом рынке вооружений. И Россия, и Китай выходят на передовую в этом вопросе, их орудию отдают предпочтение, в том числе и ближайшие союзники США, а портфель заказов "Рособоронэкспорта" превысил к концу 2018 года 50 миллиардов долларов, напомнил Бондарев.

"Так что американцы, ещё недавно лидеры по продажам ВВСТ, постепенно теряют покупателей. Что остаётся влиятельным американским производителям военной продукции? Способствовать более активной продаже оружия в собственной стране. Они и давят на власть, чтобы та увеличивала военные расходы", - резюмировал глава комитета.