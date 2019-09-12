"Не импровизация": Россия готовится ответить на ракетные испытания США

В МИД России заявили о подготовке ответа на ракетные испытания США

Россия активно готовит ответные меры на проведение Вашингтоном испытания запрещенной ранее ДРСМД ракеты, заявили в МИД РФ. При этом в ведомстве в очередной раз подчеркнули, что Москва не станет размещать свои ракеты, пока в тех же регионах не появятся американские установки.

Россия находится на продвинутой стадии межведомственной подготовки зеркальных мер на испытания Соединенными Штатами ракеты средней дальности, сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. Он назвал главным то, что у России есть соответствующие военно-технические заделы. Они, по его словам, позволяют достаточно оперативно найти адекватный ответ на любую угрозу, связанную с испытаниями ракет и с их возможным размещением в различных географических регионах. Таким образом он ответил на вопрос о том, когда перечень конкретных мер будет представлен президенту.

Он заверил, что на любые испытания ракет Россия даст "соответствующий военно-технический ответ", и ее безопасность "будет надежно защищена".

"Вместе с тем, мы также подтвердили несколько раз как в двусторонних контактах с нашими партнерами, так и в рамках недавнего заседания совета Россия - НАТО, что до тех пор, пока средства средней дальности США не будут размещаться в отдельных регионах мира, включая Европу, мы тоже будем воздерживаться от этого шага", - подчеркнул замглавы МИД.

Получение проанализировать уровень угрозы действий США, принять исчерпывающие меры и подготовить симметричной ответ на испытание американцами новой крылатой ракеты в конце августа дал президент России Владимир Путин Минобороны, МИДу страны и другим ведомствам. Это требование было озвучено во время срочного совещания с членами Совета безопасности.

"Очевидно, что оно [испытание США ракеты, ранее запрещенной по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)] не было импровизацией, а стало очередным звеном в цепи давно планировавшихся и осуществлявшихся ранее мероприятий", - заявил глава государства.

Он назвал размещение запрещенных ДРСМД американских пусковых установок на базе ПРО в Румынии и их предстоящее развертывание в Польше прямым нарушением этого договора, о чем американцы сами сказали. Российский лидер подчеркнул, что эти действия затрагивают интересы России.

Вместе с тем президент заверил, что Москва не намерена вступать в гонку вооружений и готова вести конструктивный диалог с США.

США испытали предназначенную для поражения наземных целей ракету "Томагавк" 18 августа. О первом после разрыва ДРСМД испытании Вашингтоном крылатой ракеты наземного базирования с запрещенными этим договором характеристиками - дальность полета снаряда составила более 500 км - сообщили в пресс-службе Пентагона.

"Министерство обороны провело в воскресенье, 18 августа, в 14:30 по времени Западного побережья США [00:30 мск понедельника 19 августа] на острове Сан-Николас [у побережья] штата Калифорния летное испытание крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении. Испытанная ракета вышла из мобильной пусковой установки и точно поразила цель, пролетев более 500 км", - указали в распространенном заявлении американского военного ведомства.

Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров на выступлении перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО и Дипломатической академии МИД РФ по случаю начала учебного года, эти ракетные испытания демонстрируют, что американская сторона не собирается возвращаться к ДРСМД.

Тем не менее Россия все же предлагает членам НАТО сохранить архитектуру мировой безопасности, присоединившись к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности, обратил внимание Лавров.

"Напомню, что мы, несмотря на разрушение США Договора о ракетах средней и меньшей дальности, сделали очень важный политический жест. Президент Путин сказал, что договор не существует более, но мы будем действовать зеркально: если США начнут разрабатывать соответствующие средства, мы оставляем за собой право поступить таким же образом. Если будут испытывать - и у нас такое право будет", - пояснил глава российского МИД.

Он напомнил, что президент обещал не развертывать РСМД в случае их создания в тех регионах мира, где не будут развернуты системы американского производства. Лавров назвал это предложение серьезным и уточнил, что Москва уже предложила членам Североатлантического альянса подключиться к добровольному мораторию, но они пока не ответили на это согласием.

Но, очевидно, американская сторона не собирается идти на такие условия. На прошлой неделе исполняющий обязанности министра сухопутных войск США Райан Маккарти заявил, что

Вашингтон планирует развернуть новые высокоточные ракеты и запрещенные ДРСМД гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой в начале 2020-х годов.

По его словам, партнеры американской стороны среди разработчиков заявили, что перепрограммирование высокоточных ракет приведет к выходу их возможностей за рамки ДРСМД.

Лидия Мисник