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12.09.2019
Военно-промышленный курьер

Турция проведет первые морские испытания собственной противокорабельной ракеты

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Противокорабельная ракета "Атмака"
Противокорабельная ракета "Атмака".
Источник изображения: Naval News

В ноябре этого года турецкая компания Roketsan планирует провести первые испытания в море противокорабельной ракеты собственной разработки "Атмака" (Atmaca, "Ястреб"). Об этом представители разработчика рассказали Naval News на военной выставке DSEI 2019, проходящей с 10 по 13 сентября в Лондоне.

Как сообщает Mil.Press FLOT со ссылкой на Naval News, первый запуск нового боеприпаса собираются произвести с борта четвертого корвета класса "Ада" – "Кыналыада" (Kinaliada).

Этот корабль заложили на военно-морской верфи в Стамбуле в июне 2016 года, следующим летом спустили на воду, а передача ВМС Турции ожидается до конца 2019 года.

На вопрос журналистов Naval News, собирается ли Roketsan предложить "Атмака" в рамках тендера на поставку Королевскому военно-морскому флоту Великобритании противокорабельных ракет для замены устаревших "Гарпунов", представители компании ответили, что сейчас разработчик полностью сосредоточен на поставке новинки своему главному клиенту – ВМС Турции.

Ракету "Атмака" впервые представили на оборонной выставке IDEF 2019, прошедшей в конце апреля в Стамбуле. По данным портала TurkishNavy, ее разработка началась около десяти лет назад. Испытания "Атмака" на суше начались в 2016 году.

Контракт на серийное производство противокорабельной ракеты "Атмака" стороны подписали в ноябре 2018 года.

По информации Roketsan, "Атмака" – дозвуковая противокорабельная ракета c предельно малой высотой полета над поверхностью моря. Ее дальность превышает 220 км. Новинка оснащается осколочно-фугасной боевой частью массой 250 кг. Всепогодная ракета обладает высокой устойчивостью к средствам радиоэлектронного подавления. Предназначена для поражения целей в открытых и прибрежных водах, а также объектов на берегу.

Ракетами "Атмака" планируется вооружать новейшие корабли ВМС Турции – корветы класса "Ада" и фрегаты проекта TF2000, первый из которых, "Стамбул", начали строить в 2017 году.

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Страны
Великобритания
Турция
Компании
Roketsan
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