Модернизация окончена: США усилили систему ПРО в Румынии

США усилили систему ПРО Aegis в Румынии

Американский мобильный комплекс THAAD перемещен из Румынии в Германию, сообщают СМИ. Эта система находилась в румынском Девеселу с начала мая, заменяя там стационарную систему противоракетной обороны Aegis Ashore, которая проходила модернизацию. Данные перестановки вызывали некоторое беспокойство в России, как среди политиков, так и среди экспертов.

Американские военные передислоцировали мобильный комплекс THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) из Румынии в Германию, сообщает Defence Blog. Как поясняет издание, таким образом США завершили техническое обслуживание и модернизацию наземной стационарной системы Aegis Ashore, которую в Румынии временно заменял THAAD. При этом военные Соединенных Штатов отдельно уточнили, что модернизация комплекса не добавила ему наступательных возможностей.

О завершении развертывания комплекса THAAD в румынском Девеселу Defence Blog сообщал 7 мая. Таким образом Вашингтон выполнял свои анонсированные в апреле обязательства по защите партнеров по НАТО из ЕС от воздушных угроз, пояснили в издании. В течение нескольких месяцев комплекс заменял стационарную систему Aegis Ashore, проходившую модернизацию. Такое решение было принято по запросу Североатлантического альянса.

При этом военный блок заверил, что модернизация системы в Румынии не создаст "никакого наступательного потенциала".

В заявлении НАТО назвали запланированное обновление частью европейского поэтапного адаптивного подхода США к противоракетной обороне (ПРО), о котором было объявлено в сентябре 2009 года.

"В ходе модернизации США выполнят свои обязательства по противоракетной обороне НАТО путем временного развертывания системы THAAD в Девеселу в Румынии. Подразделение THAAD будет находиться под оперативным контролем НАТО и полным политическим контролем Североатлантического совета", - заверили в альянсе.

В НАТО также отметили, что системы размещаются только на время работ. Военный блок рассчитывал, что модернизация займет несколько недель, но в итоге она продлилась четыре месяца. В это время подразделение THAAD было сосредоточено "на потенциальных угрозах за пределами евроатлантического региона".

Уже после появления в апреле сообщений о соответствующем намерении Вашингтона заместитель главы МИД России Александр Грушко подчеркнул, что

Москва внимательно следит за размещением американских систем ПРО в Румынии.

По его словам, такое решение США вызвало ряд вопросов в Москве.

"Возникает вопрос в отношении того, какие работы будут производиться на объектах в Румынии, потому что хорошо известно, что сегодня Соединенные Штаты работают над совершенствованием технологий перехвата ракет, и уже многие не скрывают того, что ПРО США, в том числе ее европейский сегмент, интегрированный в НАТО, должен обладать способностью перехвата ракетных средств, находящихся на вооружении РФ", - говорил замглавы МИД.

Авторы портала "Военное обозрение" связали развертывание системы THAAD с тем, что Россия не может подавить работу радара GBR (Ground Based Radar). "Данный радар, получивший индекс AN/TPY-2 и работающий в высокоточном сантиметровом X-диапазоне волн, является наиболее продвинутым и помехозащищенным изделием в классе мобильных буксируемых РЛС [радиолокационных станций] дальнего радиолокационного обнаружения, сопровождения целей и наведения на них", - подчеркнули в издании.

По данным авторов статьи на портале, GBR может предоставить операторам комплекса THAAD "непаханое поле возможностей" для сканирования воздушного пространства над Крымом и Краснодарским краем на предмет воздушного перемещения военно-транспортной и стратегической российской авиации.

Единственной естественной помехой такого рода деятельности THAAD авторы назвали явление радиогоризонта - предельной дальности радиолокационного наблюдения наземных и надводных объектов.

Как утверждают военные эксперты, над Крымом нижний участок просматриваемого воздушного пространства будет ограничен отметкой в 6,8 км над его западной частью и 24 км - над его восточной. В "Военном обозрении" полагают, что это позволит российским летательным аппаратам избегать наблюдения за счет снижения высоты оперирования.

Унифицированные пусковые установки Mark 41 наземной стационарной системы Aegis Ashore, помимо оборонительных противоракет, способны запускать наступательные крылатые ракеты "Томагавк". Дальность их действия - до 2,5 тыс. км, то есть они достигают практически любой цели на территории европейской части России. Москва назвала размещение этого комплекса в Румынии нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Лидия Мисник