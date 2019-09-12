При закупке вахтовых автомобилей Нацгвардия Украины выбрала самый дорогой лот

Нацгвардия Украины за месяц отклонила два предложения о закупке вахтовых автомобилей, остановившись лишь на третьем – и наиболее дорогом – варианте. Контракт на сумму порядка 63 миллионов гривен предполагает закупку 25 автомобилей.

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Национальная гвардия Украины, на данный момент находящееся под контролем министра иностранных дел страны Арсена Авакова, при закупке вахтовых автомобилей на сумму 62 миллиона 800 тысяч гривен выбрала самое дорогое предложение.

Отмечается, что условия контракта с самого начала предусматривали преимущества для одного из участников, предлагавшего марку МАЗ-5340: именно под него были напрямую прописаны условия конкурса. Однако после жалоб других участников в техзадание были внесены изменения. В частности, в тексте сопроводительного документа отмечалась закупка "автомобилей, близки по параметрам к автомобилю МАЗ 5340 евро 2 с двигателем ЯМЗ (входящими в украинский санкционный список, как товар производства Российской Федерации)".

Торги были проведено 12 августа среди трех участников: ЗАО "Нефтеавтоматика" (предложила два автомобиля JAC 120 и FOTON BJ1129VHPEG-F), ЗАО "АвтоКрАЗ" (с КрАЗ-5401Н2) и ООО "Спец-Ком-Сервис" (с МАЗ-4371N2).

Выбран самый дорогой лот

По результатам торгов в протоколе раскрытия тендерных предложений было обнародовано предложение "НЕФТЕАВТОМАТИКА" с наименьшей ценой в 47 млн 200 тыс гривен с машинами на шасси JAC и FOTON (эта компания ранее уже поставляла НГУ вахтовки на шасси КрАЗ-6322 и КрАЗ-5233НЕ). 21 августа тендерный комитет воинской части 3078, согласно протоколу №812, отклоняет предложение в связи с несоответствием товара техническим, качественным и количественным характеристикам (предложено два вида авто вместо одного, а загруженные документы содержали ошибки).

В протоколе вскрытия следующее по цене предложение следует от ЗАО "АвтоКрАЗ", предложившее автомобили на шасси КрАЗ-5401Н2 на общую сумму 49 600 000 грн. Это предложение тендерный комитет также отклонил 3 сентября (протокол №832) - по причине наличия у ЗАО "АвтоКрАЗ" задолженности по уплате налогов по состоянию на 01.08.2019 года.

Впоследствии, 6 сентября, победителем была признана третья, самая дорогая позиция стоимостью 50 млн гривен от ООО "Спец-Ком-Сервис".

Скандалы, интриги, расследования

Министр внутренних дел Арсен Аваков считается одним из архитекторов победы Владимира Зеленского, поскольку сохранил нейтралитет и не допустил фальсификации со стороны бывшего президента Украины Петра Порошенко. Однако последнее время Зеленский пытается ослабить позиции Авакова. В частности, Нацгвардию хотят передать под прямое командование украинского президента.

В период нахождения Арсена Авакова на посту Нацгвардия оказалась замешана в нескольких скандалах с закупками. В частности, ведомство обменяло полагающиеся нацгвардейцам жилые метры в элитной новостройке на Печерске на квартиры, находящиеся на окраине Киева.

Кроме того, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) зафиксировало факт растраты 14 млн гривен при закупке Министерством Внутренних Дел 5 тыс рюкзаков для Национальной гвардии.