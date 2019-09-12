В США назвали проблемы армии, мешающие противостоять России и Китаю

Исходя из задач и целей обновленной в 2018 году Стратегии национальной обороны США, штатовская армия должна быть в состоянии на равных противостоять хорошо обученным и оснащенным вооруженным силам таких крупных геополитических игроков как Россия или Китай. А лучше, по американской трактовке, из превосходить. Однако в последние десять-двадцать лет ВС США, наоборот, были переформатированы для борьбы с небольшими группами террористов или для проведения краткосрочных локальных войн, что, по мнению аналитиков из The Washington Times, не соответствует вышеобозначенным установкам.

Источник изображения: Минобороны США

Внимательно наблюдая за развитием вооруженных сил РФ и Поднебесной, американские военспецы приняли новую военную доктрину в 2018 году. Обновленная Стратегия национальной обороны США ставит задачу перед армией быть на равных и по тактике ведения войны, и по боевому оснащению всех родов войск с ВС РФ или НОАК. Однако, как пишут обозреватели The Washington Times, цели поставить легко, но достичь их достаточно сложно.

Начать с того, что последние двадцать лет Пентагон был нацелен на проведение краткосрочных локальных войн в основном на Ближнем Востоке. Соответственно, армия была ориентирована больше на уничтожение небольших террористических группировок и незаконных бандформирований, чем на ведение полномасштабной войны против хорошо обученных и вооруженных армейских частей.

Это подтверждается даже тем, что большинство американских военных учебных центров, таких как Форт Ирвин, например, были переоборудованы соответствующим образом. Так, на подобных базах переодетые актеры (приглашённые гражданские лица) выступали в роли повстанцев и имитировали беспорядки, которые американские курсанты должны были учиться эффективно подавлять.

Но такой подход уже устарел или, вернее, не полностью подходит под задачи и вызовы современности. Осознав это, в Вашингтоне распорядились разработать новую стратегию для противостояния именно России и Китаю. Правда, в сжатые сроки это трудновыполнимая задача даже для американских ястребов.

Еще одна неприятная для американской армии закономерность – это частая ротация (чехарда) военных кадров в Пентагоне и в высших эшелонах власти США. Вдобавок в Соединенных Штатах достаточно часто военные или околовоенные посты получают гражданские лица, не служившие в регулярных частях и имеющие весьма туманное представление о происходящем в той или иной сфере обороны страны или армейского арсенала. Едва начал работу один структурный руководитель (командир), как его переводят на другую должность или попросту увольняют, не давая возможности и времени завершить начатую работу. Приходящему на эту должность другому человеку нужно ещё больше времени, чтобы вникнуть в суть работы (службы)..

Завершая анализ текущей ситуации, сложившейся в американских вооруженных силах за последние пару десятилетий, аналитики WT предлагают следующий план по обновлению ВС США. Прежде всего надо по-новому и более тщательно готовить военные кадры, особенно высшего командного состава штабов родов войск и министерского уровня. А после их назначения на должность дать им достаточно времени проявить себя, а не снимать или постоянно переводить их с места на место. Параллельно Пентагону необходимо заказать разработку оружия следующего поколения, изыскав на это финансы, которых бы хватило, чтобы довести дело до конца в каждом конкретном случае.

В заключение аналитики WT пишут о том, что без реализации этих шагов выполнить задачи, указанные в новой Стратегии национальной обороны США за 2018 год, попросту невозможно. По их мнению, у американских военных серьезные проблемы и такие же серьезные задачи. Следовательно, подходить к их решению Пентагону и Конгрессу следует с полной ответственностью.