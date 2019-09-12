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12.09.2019
Интерфакс-АВН

МИД Молдавии настаивает на выводе российских войск из Приднестровья

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Российский миротворец на блокпосту в Приднестровье. Архивное фото
Российский миротворец на блокпосту в Приднестровье. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Кузнецов

Москва. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Вывод российских войск из Приднестровья остается одним из важнейших приоритетов Молдавии, заявил глава МИД этой страны Николай Попеску в среду на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Российское военное присутствие в Приднестровском регионе Республики Молдова противоречит закрепленному в Конституции нашей страны принципу нейтралитета", - сказал Попеску.

"Вывод российских войск остается одним из важнейших приоритетов для Республики Молдова", - отметил министр.

Он подчеркнул, что Кишинев "приветствует готовность РФ возобновить диалог относительно вывоза и утилизации боеприпасов, которые хранятся на военных складах в селе Колбасна". "Эти боеприпасы представляют постоянную угрозу жителям Республики Молдова, а также для региона в целом", - сказал Попеску.

"Мы предлагаем также обсудить данный вопрос в ближайшее время и в двустороннем формате, и с привлечением международных партнеров, в том числе ОБСЕ", - подчеркнул глава МИД Молдавии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Молдавия
Россия
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
ОБСЕ
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1 комментарий
№1
12.09.2019 10:31
Ржака
0
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