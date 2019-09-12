МИД Молдавии настаивает на выводе российских войск из Приднестровья

Москва. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Вывод российских войск из Приднестровья остается одним из важнейших приоритетов Молдавии, заявил глава МИД этой страны Николай Попеску в среду на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Российское военное присутствие в Приднестровском регионе Республики Молдова противоречит закрепленному в Конституции нашей страны принципу нейтралитета", - сказал Попеску.

"Вывод российских войск остается одним из важнейших приоритетов для Республики Молдова", - отметил министр.

Он подчеркнул, что Кишинев "приветствует готовность РФ возобновить диалог относительно вывоза и утилизации боеприпасов, которые хранятся на военных складах в селе Колбасна". "Эти боеприпасы представляют постоянную угрозу жителям Республики Молдова, а также для региона в целом", - сказал Попеску.

"Мы предлагаем также обсудить данный вопрос в ближайшее время и в двустороннем формате, и с привлечением международных партнеров, в том числе ОБСЕ", - подчеркнул глава МИД Молдавии.