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12.09.2019
Интерфакс-АВН

В Турцию прибыла очередная партия компонентов С-400

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С-400
С-400.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Cтамбул. 11 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - В рамках второго этапа выполнения контракта два транспортных самолета в среду доставили в Турцию новую партию компонентов российской зенитной ракетной системы С-400, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По имеющимся данным, в среду на авиабазе Мюртед под Анкарой совершили посадку два тяжелых транспортных самолета Ан-124 "Руслан" с бортовыми номерами RA-82014 и RA-82038.

Второй этап поставок системы С-400 в Турцию начался 27 августа. С этого момента на авиабазу Мюртед транспортные самолеты совершили 18 рейсов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, побывавший на авиасалоне "МАКС" в Жуковском в конце августа, заявил, что второй этап поставок Россией С-400 закончится в конце сентября, а подготовка персонала по обслуживанию ЗРС продолжается. По данным оборонного ведомства Турции, подготовка специалистов осуществляется в учебном центре зенитных ракетных войск ВКС РФ в Гатчине под Санкт-Петербургом.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил, что в рамках второго этапа поставок систем С-400 несколько десятков российских самолетов выполнят полеты в Турцию. "Несколько десятков рейсов, вы представляете, сколько это оборудования", - сказал он журналистам на авиасалоне "МАКС". По словам Шугаева, прежде всего будет задействована авиация Минобороны РФ.

В пресс-службе ФСВТС "Интерфаксу" сообщили, что второй этап поставок Турции систем С-400 завершится в сентябре. "Контракт на поставку ЗРС С-400 "Триумф" в Турцию выполняется строго по графику. В августе-сентябре этого года планируем поставить вторую партию из состава системы", - заявили в пресс-службе.

27 июля турецкие военные сообщили, что первый этап поставок из РФ С-400 завершен. В рамках поставок из России российские транспортные самолеты совершили 30 рейсов, доставляя компоненты С-400.

3 сентября начальник управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил, что поставляемые Россией в Турцию ЗРС С-400 будут готовы к эксплуатации до конца 2019 года, однако в полной мере их возможности можно будет начать использовать к июню 2020 года. Он пояснил, что именно к июню завершится подготовка турецких военных, которым предстоит обслуживать С-400. Ранее власти Турции заявляли, что Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.

Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями за контракт на поставку российских систем С-400. США также исключили Турцию из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за поставок Турции С-400.

США считают, что Россия может использовать С-400 системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках F-35. Кроме того, в Вашингтоне отмечают, что С-400 несовместимы с системами НАТО.

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